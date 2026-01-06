Francia suspenderá importaciones sudamericanas de alimentos con sustancias prohibidas en Europa + Seguir en









El país europeo también es una de las principales trabas para el tratado comercial entre la Unión Europea y Mercosur.

Lo anunció su primer ministro, quien enumeró los productos incluidos. ámbito.

Francia anunció que suspenderá la importación de productos alimenticios procedentes de Sudamérica que contengan residuos de sustancias prohibidas en Europa.

"En los próximos días se firmará un decreto, a iniciativa de la ministra de Agricultura, Annie Genevard, para suspender la importación de productos que contengan residuos de sustancias prohibidas en Europa: mancozeb, glufosinato, tiofanato-metilo y carbendazima", productos fungicidas o herbicidas, anunció el primer ministro, Sébastien Lecornu, en X. En esa línea, el Ministerio de Agricultura indicó que el decreto se publicará el martes.

De todas formas, Francia deberá recibir la aprobación por parte de la Comisión Europea, el órgano ejecutivo de la Unión Europea (UE), en un plazo de 10 días, algo que Genevard espera conseguir este miércoles durante su visita a Bruselas.

Lecornu enumeró los productos que no podrán comercializarse, entre los que figuran paltas, mangos, guayabas, cítricos, uvas y manzanas "de América del Sur o de otros lugares", así melones, cerezas, frutillas o papas.

"Una brigada especializada llevará a cabo controles más estrictos para garantizar el cumplimiento de nuestras normas sanitarias", prosiguió el primer ministro, quien se refirió a "una primera etapa para proteger nuestros sectores y a nuestros consumidores y luchar contra la competencia desleal, un verdadero reto de justicia y equidad para nuestros agricultores".

Macron Francia, en una cruzada contra Sudamérica Esta medida se comunica en el marco del enérgico rechazo por parte de su presidente, Emmanuel Macron, al acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur, integrado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. La firma del tratado está previsto para el 12 de enero y los agricultores franceses temen el impacto de una llegada masiva a Europa de carne, arroz, miel o soja sudamericanos, vistos como más competitivos por sus normas de producción, a cambio de la exportación de vehículos y maquinaria europea al Mercosur.

