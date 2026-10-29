Halloween se afianza en el calendario comercial argentino con un marcado incremento en la demanda de artículos temáticos para todas las edades. La festividad pasó de percibirse como una costumbre ajena a consolidarse como una fecha clave y propia dentro del circuito de consumo previo a fin de año.
Furor por Halloween en Argentina: cuánto cuesta decorar la casa y armar un disfraz
Las ventas crecen un 30% respecto del año pasado, impulsadas por la estabilidad de precios.
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Locales físicos y plataformas de comercio electrónico registran una fuerte rotación de inventario en las semanas previas al festejo. La celebración impulsa el movimiento en jugueterías y cotillones, abarcando desde pequeñas compras escolares hasta ambientaciones familiares o comerciales completas.
Crecieron las ventas por Halloween
El informe de la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ) confirma una suba del 30% en las unidades comercializadas para Halloween respecto de 2025. Según destacaron desde la entidad, este salto se explica principalmente por el congelamiento de precios en el sector, lo que permitió sostener los mismos valores que el año anterior y estimular el volumen de compra.
Artículos como calabazas de plástico, kits de telarañas y conjuntos de globos lideran los rankings de ventas, superando en varios casos las 1.000 unidades en publicaciones virtuales. Matías Furió, presidente de la CAIJ, señaló que esta demanda representa una inyección de liquidez estratégica para el rubro en el tramo previo a las festividades navideñas.
Cuánto cuesta decorar la casa de Halloween
Para evaluar el presupuesto necesario al momento de ambientar el hogar para Halloween, los comercios ofrecen alternativas para distintos niveles de producción, cubriendo desde detalles simples de cotillón hasta despliegues lumínicos e inflables de gran escala:
- Sombreros de bruja: Se posicionan entre las opciones más económicas de caracterización, desde $900
- Telarañas decorativas: Los kits básicos con arañas incluidas parten desde $1.100
- Maquillaje y sangre artificial: Los tubos o kits de caracterización se consiguen por unos $1.900
- Calabazas para golosinas: Las versiones tipo canasta arrancan en $1.700, mientras que los modelos tradicionales de distintos tamaños oscilan entre $2.500 y $4.000
- Vinchas temáticas: Presentan una amplia variedad con valores que van de $1.700 a $5.500
- Máscaras y anteojos: Las máscaras plásticas parten desde $1.800 y los lentes temáticos cotizan en torno a los $2.500
- Globos y conjuntos festivos: Los globos individuales se venden desde $700, mientras que los sets de globos metalizados y banderines arrancan en $2.500
- Manteles y vajilla descartable: Los manteles lisos parten en $1.197, los packs de 8 platos temáticos (calabaza, esqueleto o telaraña) cuestan $2.039 y las servilletas impresas valen $1.895
- Figuras y adornos de pared: Aplicaciones en goma EVA o cartón con diseños de brujas, murciélagos o fantasmas van desde $1.645 hasta $6.711
- Estructuras e interactivos: Los muñecos de esqueletos articulados o con sonido parten de $21.701 y llegan a $71.202
- Inflables gigantes de exterior: Representan el segmento de mayor volumen, arrancando en $73.309 para figuras de 1,2 metros y superando los $262.371 en arcos luminosos de más de 2,5 metros
En resumen, ambientar una casa con una decoración básica (un par de manteles, un set de platos, globos, telarañas y algunas figuras de pared) requiere un presupuesto inicial de entre $10.000 y $18.000. Si se busca una producción intermedia con guirnaldas de luces, faroles y esqueletos interactivos, el costo asciende a un rango de entre $45.000 y $90.000, mientras que una ambientación de gran escala con inflables luminosos para el jardín o la fachada puede superar los $150.000.
Ideas de disfraces en casa
Armar un disfraz creativo no requiere necesariamente de un gran presupuesto, ya que es posible recurrir a la indumentaria del placard o utilizar materiales reciclados para lograr resultados originales:
Clásicos con ropa del armario
- Bruja o mago: Combina un vestido o prenda negra, añade un sombrero en forma de cono confeccionado con cartulina negra y suma una escoba o una rama como varita
- Merlina Addams: Utiliza un vestido negro colocando un cuello blanco por debajo, suma calzas o medias negras y peina el cabello con dos trenzas tradicionales
- Momia: Toma una sábana blanca vieja, córtala en tiras largas y enróllalas alrededor de la ropa. Para darle un aspecto más realista, se pueden humedecer las tiras con té o café y dejarlas secar antes de colocar
- Zombi: Elige prendas viejas en desuso, realiza algunos cortes con tijera para desgastarlas y ensúcialas ligeramente. Complementa el look con maquillaje pálido en la cara y sombras oscuras en la zona de los ojos
- Fantasma: La propuesta clásica basada en utilizar una sábana blanca con dos aberturas a la altura de los ojos, sumando lentes oscuros sobre la tela para darle un toque moderno
Ideas con reciclaje y manualidades
- Robot: Junta cajas de cartón de diferentes tamaños para armar el torso y la cabeza, píntalas de color plateado o gris y agrégales botones, tapas de botellas o tuercas viejas para simular los comandos
- Astronauta: Viste un buzo blanco, construye un casco con una caja de cartón y arma un propulsor trasero pegando dos botellas de plástico pintadas con llamas de papel en tonos amarillo, naranja y rojo
- Gato: Viste indumentaria completamente negra, dibuja los bigotes y la nariz con maquillaje facial y elabora las orejas recortando cartulina negra sujetada a una diadema o vincha
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