Gobierno hace ejercicios para un canje con la deuda 2030: sin acuerdo con el FMI, avanza préstamo con bancos

El Gobierno no sólo evalúa ahora un préstamo de corto plazo por unos u$s 2.700 millones que le permita cancelar los próximos vencimientos de capital, sino también un virtual canje de deuda que le permita despejar los pagos de amortizaciones para los títulos.

Si bien esto no implica necesariamente postergar el inicio de las conversaciones formales con el organismo por un nuevo programa, el ministro Luis Caputo considera que aún no es tiempo de sentarse a la mesa de negociación. El FMI ya le advirtió en repetidas oportunidades que el “new money” no implicaría un desembolso de una sola vez, sino que se trataría de desembolsos parciales a cambio del cumplimiento de metas. Como se señaló, el Gobierno tiene miedo a que un eventual nuevo acuerdo con el FMI lo obligue a devaluar, con la consecuente pérdida de capital político para el presidente Javier Milei vinculado a un eventual rebote inflacionario. El FMI, por otro lado, considera que el Gobierno debería presentar un programa “apto” para ser consensuado con el staff y posteriormente aprobado por el board: en los hechos, esto aún no ha ocurrido, de ahí las especulaciones.