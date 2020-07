Para preservar dólares, el Gobierno profundiza control de importaciones

¿En qué consisten estos códigos? Cuando el sistema indica que hay que aplicar “canal rojo” a un cargamento, eso quiere decir que los inspectores tienen que verificar que la documentación debe coincidir con la cantidad y la calidad de las mercaderías. Cuando es “canal naranja” sólo se chequea la documentación, sobre todo el origen, mientras que cuando hay “canal verde” la mercadería no es controlada. La decisión sobre a cuál producto aplicar uno y otro es en algunos casos azarosa, en otros es una combinación de factores y en algunos casos está determinada de antemano. La idea es que no haya certeza de cómo van a ser los controles. Aun así, cuando un producto es penalizado con medidas antidumping, la maniobra usual es la triangulación con otro origen para esquivar el chequeo aduanero.

Rubén García, presidente de la Cámara de Importadores de la República Argentina (CIRA), señaló a Ámbito que los nuevos controles dispuestos por el Gobierno “no son habituales” en el manejo del comercio exterior, aunque se mantienen dentro de lo que indican las normas internacionales. No obstante, advirtió que hay cierto tipo de bienes en los cuales no es posible aplicar un control estricto en la terminal portuaria, como podría ser el caso de neumáticos que vienen empacados casi a presión en los contenedores y que por lo tanto no serían de fácil chequeo visual externo.

Por su parte, el director del Centro de Investigación para el Comercio Exterior del Siglo XXI, Miguel Ponce, opinó que en la medida en que el Gobierno necesita proteger los dólares de la reservas del Banco Central hasta que concluya la reestructuración de la deuda “van a ir apareciendo medidas de este tipo”. “Esto va a trabar aún más el comercio exterior”, señaló Ponce.

El especialista consideró que el Gobierno tiene reservas netas por sólo u$s7.000 millones, y que con el swap de monedas que acaba de renovar el Banco Central con su par de China “no alcanza” para recuperar la confianza en momentos en que el dólar blue se escapó a $140 mientras que el oficial se mantiene en $70 lo que incentiva a las importaciones.

La decisión oficial sólo tiene alcance sobre productos para consumo final, que en rigor, representan la menor parte de las importaciones. En mayo representaron sólo el 16,7%, lo que implican unos $530 millones; el 42% de las compras fueron bienes intermedios y 16,7% los bienes de capital. Le siguen en importancia piezas y accesorios con el 16,1%, 5,8% combustibles y lubricantes; 2% vehículos, 0,6%, el resto.

Recientemente la Aduana dispuso un mayor control para evitar maniobras de subfacturación en operaciones de exportación con el fin de que algunas empresas declaren menos divisas para ingresar al país de lo que les correspondería.