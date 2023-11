Hecha la ley, hecha la trampa: ¿qué hay detrás de las publicaciones de alquileres que dicen “consultar precio”?

Tras la promulgación de la nueva ley de alquileres, se prohibió la publicación y contratos en dólares, aunque parte del mercado parece no respetarlo. ¿Cómo hacen?

En octubre, el Congreso sancionó la nueva reforma de la ley de alquileres, que prohibió la publicación de anuncios en moneda extranjera así como la celebración de contratos para vivienda que no sean en pesos. Sin embargo, tal cómo lo anticipó Ámbito, el mercado inmobiliario de alquileres no está dispuesto a ceder sus rentabilidad. Muchos locadores quieren seguir cobrando en dólares. Por ello, es que desde la promulgación de la nueva regulación están buscando vericuetos para no cumplir con esa normativa.