Intercambio con Brasil: esperan que se revierta el déficit (al menos en los primeros meses del año)

Al proyectar lo que pueda ocurrir este año, el analista sostuvo: “No están dadas las condiciones para que en la primera mitad del año veamos una recuperación del consumo local, sino, más bien, lo contrario. Es por eso que no nos sorprendería que se mantenga el número positivo de resultado comercial bilateral en el primer trimestre (o al menos, si fuera negativo, no de la envergadura del 2023)”.

“El impacto actual está relacionado con la fuerte caída de las exportaciones del 2023 (-23% aproximadamente) y una caída de las importaciones que no siguió ese ritmo (-10%). Eso se financió con reservas, inflación y algo de crédito del exterior”, sostuvo Bolis Wilson, quien remarcó: “Hasta que Argentina no equilibre las cuentas externas, no hay margen para que el consumo impulse la actividad (al menos que consiga financiamiento fresco). Los efectos de la entrada de dólares de la cosecha gruesa (en marzo) se verían recién a partir del tercer trimestre. Sin embargo, con algo de desahorro de la clase media, es posible que se amortigüe un poco la caída del consumo y esto se vería reflejado en una caída no tan pronunciada de la demanda por importaciones”.

Intercambio con Brasil: qué puede esperarse en 2024

Al analizar qué puede suceder con el intercambio comercial con Brasil durante 2024, desde la consultora Abeceb plantearon que se espera “un año económico desafiante para Argentina a nivel macro, ya que las medidas de ajuste fiscal, monetario y cambiario anticipan un escenario con importantes repercusiones en la actividad económica y los ingresos durante una parte considerable del año”.

“Sin embargo, el sector externo viviría otra especie de realidad ya que se espera que se mantenga un tipo de cambio real alto en términos históricos (incentivando las exportaciones), que la reversión del efecto-sequía sea total, que los incentivos a la exportación sean mayores (como la extensión de la suspensión de las retenciones a los productos lácteos, o la eliminación del pago del impuesto PAÍS para insumos utilizados en la producción de bienes exportables), y que el nuevo sistema de SEDI (en reemplazo de las SIRA) permita agilizar y eficientizar el comercio exterior”, agregaron desde la firma.

Asimismo, estimaron que se espera que la economía brasileña crezca a una tasa menor a la registrada en 2023 (un 1,5% anual). “De esta manera, los envíos al exterior por parte de Argentina se recuperarían, al compás de un desincentivo para importar, dada la suba del 144% del dólar importador, compuesto de una devaluación del 121% del dólar oficial, y una suba del impuesto PAIS del 10%”, agregaron desde Abeceb.

Y, en ese escenario, concluyeron: “De cualquier modo, sin estabilizar los desbalances macroeconómicos importantes no se podrá terminar de normalizar completamente el sector externo, dando lugar a una continuación parcial de los controles y cepos ya existentes. En los primeros seis meses del año esperamos que las importaciones continúen algo restringidas, al menos hasta que se logren acumular reservas internacionales, llegando a un MULC muy ligeramente monitoreado a fin de año”.

Balanza comercial con Brasil: qué sucedió en 2023

exportaciones-importaciones-comercio-barco.jpg La balanza bilateral con Brasil arrojó un déficit superior a los u$s4.700 millones en 2023 Depositphotos

De acuerdo a los datos que se desprenden del último informe de comercio bilateral elaborado por la CAC, el intercambio entre Argentina y Brasil fue de u$s1.721 millones en diciembre, un 12% inferior al valor obtenido en igual período de 2022 y un 10,9% menor a noviembre.

“Las ventas argentinas a Brasil cayeron en diciembre de 2023 un 9,7% con respecto a diciembre de 2022 (noveno mes consecutivo de baja) al sumar u$s886 millones, mientras que las importaciones desde aquel destino fueron de u$s834 millones y mostraron una baja interanual del 14,3%. Así, el saldo comercial para Argentina arrojó un superávit de u$s52 millones (luego de once meses de valor negativo)”, explicaron desde la CAC.

Pese al superávit de diciembre, el comercio entre ambos países acumuló durante el año 2023 un saldo negativo para la Argentina por u$s4.719 millones. Entre enero y diciembre, las exportaciones cayeron 8,4% frente al mismo período del 2022, mientras que las importaciones desde Brasil aumentaron 8,9%.

De todas formas, la dinámica del intercambio bilateral tuvo sus “particularidades”, tal como explican desde Abeceb, ya que “las importaciones crecieron por los primeros siete meses del año (un 25,2% entre enero y julio), aunque cayeron un 12,3% entre agosto y diciembre”.

“Por el contrario, las exportaciones crecieron solamente en el primer trimestre (un 15,2% anual), y cayeron el resto del año, acumulando una baja de 14,2% entre abril y diciembre. Es indudable que estos datos son debidos al impacto negativo de la sequía y a la ausencia de sectores que pudieran traccionar las exportaciones en igual medida, los cuales también frecuentemente presentaron dificultades por las trabas a las importaciones (por ejemplo, el automotriz)”, concluyeron desde la consultora.