La industria autopartista no logra recuperarse: la actividad cayó 9% interanual en el primer cuatrimestre

Solo en abril, la caída fue de casi 15% contra el mismo mes del año pasado. Todos los rubros asociados al sector presentaron una contracción en el nivel de actividad.

La actividad de la industria autopartista no mostró señales de recuperación en mayo, con una fuerte baja interanual de 14,7%. De esa manera, el sector arrastra un retroceso de 8,9% en el primer cuatrimestre de 2026, con bajas generalizadas en todas las categorías, lo cuál también se tradujo en una reducción en los niveles de empleo .

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Los datos se desprenden del último informe de la Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes (AFAC) , que destacó que las ventas de combustible registraron una caída del 0,3% en el acumulado de 2026, mientras que la caída fue de 4,4% interanual en abril.

Por su parte, las exportaciones de autopartes bajaron 9,2% en el primer cuatrimestre y un 10,1% el mes pasado, mientras que la producción de vehículos retrocedió 10,1% en los números de abril, pero se desplomó a 18,6% en los primeros cuatro meses del año.

Crisis. La menor actividad y las pérdidas por la devaluación están afectando a los autopartistas y el problema se traslada a las automotrices.

Cae el nivel de empleo

En cuanto a la evolución del empleo en el sector autopartista, un relevamiento realizado por la Unión Industrial Argentina (UIA), indicó que el empleo disminuyó en el 48,9% de las empresas relevadas en abril respecto al mes anterior, mientras que se mantuvo en el 40,4% y sólo en el 10,6% aumentó.

Según el mismo relevamiento, el porcentaje de la capacidad instalada utilizada por el sector autopartista durante abril fue del 56,1%, mientras que en la industria fue de 61,6%.

Ante una eventual baja en sus niveles de producción, las empresas del sector informaron que implementaron o tienen previsto implementar las siguientes medidas: reducción de turnos laborales (9,4% de las empresas relevadas), adelanto de vacaciones (9,1%) y suspensiones (8,8%).

Durante 2025, el sector perdió 4.100 puestos de trabajo, lo que representa una caída de 7,7% respecto 2024.