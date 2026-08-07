Tras el éxito en cines, Lionsgate dio detalles sobre el rodaje y el estreno de la secuela de "Michael" + Agregar ámbito en









El filme biográfico sobre Michael Jackson se convirtió en un fenómeno de taquilla con mil millones de dólares recaudados en todo el mundo.

Jaafar Jackson interpretó a su tio Michael en la gran pantalla.

Lionsgate está trabajando en la secuela de Michael y espera comenzar pronto el rodaje de la segunda película biográfica sobre Michael Jackson. El estudio espera comenzar la producción a finales de 2026 o principios de 2027, según declaró Adam Fogelson, director de la división cinematográfica de Lionsgate, en una conferencia sobre resultados financieros del estudio, con la esperanza de estrenar el producto final a finales del próximo año o en la primera mitad de 2028.

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Aunque el estudio esperó para dar luz verde oficialmente a la secuela, Michael, estrenada este otoño y que se convirtió en un fenómeno de taquilla con mil millones de dólares recaudados en todo el mundo, termina con las palabras "Su historia continúa", dejando claro que el público no había visto lo último del Rey del Pop.

De qué trata Michael Antoine Fuqua dirigió la película, que narra la trayectoria del artista desde los Jackson 5 hasta convertirse en una superestrella. La primera película, protagonizada por el sobrino del cantante, Jaafar Jackson, concluye con la gira “Bad” de 1987. Aún no está claro qué período de la vida de Jackson abarcará la segunda película, aunque los cineastas pueden recurrir a material como su exitoso álbum “Dangerous”, así como a las múltiples acusaciones de abuso sexual infantil que persiguieron a Jackson durante el resto de su vida.

El film narra la trayectoria del artista desde los Jackson 5 hasta convertirse en una superestrella. Debido a una disputa legal de último momento, la película terminó omitiendo los aspectos más controvertidos de la vida de Jackson. Se suponía que la película abordaría las acusaciones de abuso sexual, pero esos planes tuvieron que desecharse después de que los abogados de los herederos de Jackson descubrieran una cláusula en el acuerdo con una de las acusadoras que prohibía su representación en cualquier película. Esto obligó a los cineastas a reestructurar gran parte de la historia, aunque Fogelson afirmó que parte del material eliminado podría usarse en la secuela.