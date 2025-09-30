La provincia de Buenos Aires aprobó aumentos para los peajes del corredor atlántico: cómo quedó el nuevo cuadro tarifario

La medida fue dispuesta por el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos a través de la Resolución 973/2025 y regirá en todas las estaciones de peaje que administra Autopistas de Buenos Aires S.A. (AUBASA), a partir del día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial.

El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense autorizó este martes una actualización del 6,42% para los peajes de las autovías de la provincia de Buenos Aires . La resolución 973, publicada en el Boletín Oficial del distrito con la firma del ministro Gabriel Katopodis , establece que la actualización se aplicará en todas las estaciones a cargo de A utopistas de Buenos Aires S.A. (AUBASA) desde las 00:00 horas del día posterior a su publicación.

Según se precisó, se trata de actualizaciones trimestrales de acuerdo al coeficiente de variación tarifaria (CVT) aprobado x audiencia pública de agosto 2024.

"Dicho coeficiente implica el aumento de los insumos básicos de la autopista , tales como energía, combustible, paritaria salarial", indicaron desde la cartera de Infraestructura.

La medida responde a la solicitud presentada por la concesionaria en septiembre de este año, en el marco de la metodología de actualización trimestral aprobada en 2024 que utiliza como referencia el Coeficiente de Variación Tarifaria (CVT) . Este mecanismo combina la evolución de tres indicadores publicados por el INDEC: 55% del índice de salarios del sector registrado, 25% del índice de precios internos al por mayor (IPIM) y 20% del índice de precios al consumidor (IPC).

La tarifa para vehículos de dos ejes en el peaje de Bernal, Quilmes o Berazategui con sentido a La Plata se actualiza. El valor manual es de $1.400 en horario no pico y $1.800 en horario pico. Los usuarios con TelePASE abonarán $1.386.61 en horario no pico y $1.733.26 en horario pico.

Peaje 1

Peajes Dock Sud Acc. Sudeste | Gutiérrez (Sentido La Plata-CABA)

En los peajes de Dock Sud (Acceso Sudeste) y Gutiérrez con dirección hacia la Ciudad de Buenos Aires (CABA), la categoría de dos ejes tiene un costo manual de $2.000 fuera de las horas pico y de $2.500 en hora pico. Con TelePASE, las tarifas son de $1.980.86 y $2.476.08, respectivamente.

Peaje Villa Elisa (Sentido CABA-La Plata)

Para el peaje de Villa Elisa, en sentido a La Plata, el costo para vehículos de dos ejes se fija en $1.100 si el pago es manual y fuera de hora pico, y en $1.300 en horario pico. Con TelePASE, el valor es de $1.037.60 en horario no pico y $1.296.99 en horario pico.

Peajes Dock Sud | Hudson | Gutiérrez (Sentido CABA-La Plata)

Los tramos de Dock Sud, Hudson y Gutiérrez, con sentido a La Plata, establecen para vehículos de dos ejes una tarifa manual de $2.000 en horario no pico y $2.500 en hora pico. Para los usuarios de TelePASE, las tarifas son de $1.980.86 fuera de hora pico y $2.476.08 en hora pico.

Peaje Hudson (Sentido La Plata-CABA)

El peaje de Hudson, en sentido a CABA, presenta una de las tarifas más elevadas. La categoría de dos ejes deberá abonar $4.000 de forma manual en horario no pico y $5.000 en horario pico. Utilizando TelePASE, el costo se reduce ligeramente a $3.961.71 y $4.952.14 para los mismos tramos horarios.

Peajes Bernal | Quilmes | Berazategui (Sentido La Plata-CABA)

En el regreso hacia CABA, en los peajes de Bernal, Quilmes o Berazategui, la tarifa manual para vehículos de dos ejes es de $3.400 en horario no pico y $4.300 en horario pico. Los usuarios que pagan con TelePASE abonarán $3.367.46 y $4.209.32, según el horario.

Peaje Mar Chiquita (Ruta Provincial 11)

Sobre la Ruta Provincial 11, en el peaje de Mar Chiquita, la tarifa general para vehículos de dos ejes es de $3.000 de forma manual y $2.989.13 con TelePASE. Existe una tarifa bonificada para esta categoría de $2.400 manual y $2.391.31 con TelePASE.

Peaje 7

Peajes Samborombón | Maipú (Autovía Provincial 2)

En la Autovía Provincial 2, que incluye los peajes de Samborombón y Maipú, la tarifa para vehículos de dos ejes es de $6.500 (manual) y $6.498.12 (TelePASE). La tarifa bonificada para la misma categoría se sitúa en $5.200 manual y $5.198.49 con TelePASE.

Peaje La Huella (Ruta Provincial 11)

El peaje La Huella, también en la Ruta Provincial 11, tiene el mismo valor que los peajes de la Autovía 2: $6.500 de forma manual y $6.498.12 con TelePASE para la tarifa general de dos ejes. La tarifa bonificada es de $5.200 manual y $5.198.49 con TelePASE.

Peaje General Madariaga (Ruta Provincial 74)

Finalmente, en la Ruta Provincial 74, el peaje General Madariaga establece un costo para la categoría de dos ejes de $2.800 de forma manual y $2.729.20 con TelePASE. La tarifa bonificada es de $2.200 (manual) y $2.183.36 (TelePASE).

Las obras en marcha

Con fondos propios, AUBASA continúa cumpliendo con el plan de Obras 2024/2027 con más de 24 obras viales distribuidas en nuestras rutas y autovías, lo que representa un 86 por ciento de traza a nueva, y financiada con fondos propios.

En la actualidad se encuentran en plena ejecución la repavimentación de La Plata Hudson, y Hudson La Plata, la obra del Viaducto. Ya culminaron el distribuidor de la avenida 520; el Ramal Gutiérrez, y la obra de repavimentación de la ruta 63.

Para las próximas semanas se espera que comience una de las obras más importante: el cuarto carril desde el Acceso Sudeste hasta la estación de peaje de Hudson, sentido a la capital bonaerense.

Y con respecto al corredor del atlántico, en Autovía 2, en octubre comenzará la repavimentación, recambio de barreras flexibles metálicas y demarcación horizontal de 140 kilómetros que atraviesan los distritos de Dolores, General Guido, hasta Maipú en ambos sentidos.