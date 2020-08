Elisabet Piacentini: "La ley de teletrabajo puede afectar al empleo de las mujeres"

A juicio de los empresarios esta decisión debería haberse establecido de mutuo acuerdo. Otras trabas son referidas al tema de los horarios laborales que pueden limitar el trabajo para clientes del exterior. Asimismo, la ley deja zonas confusas que pueden dar lugar a futuros litigios, de acuerdo con el sector patronal.

El resultado es que, según los directivos de las empresas, en vez de incentivar esta modalidad laboral, que beneficiaría en particular al trabajo de las mujeres, terminará logrando que “las empresas prefieran seleccionar varones jóvenes para el teletrabajo en lugar de mujeres”, afirma la contadora Elizabet Piacentini, presidente de Mujeres Empresarias de Fecoba, Federación de Comercio e Industria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A continuación, los aspectos salientes de la conversación mantenida con Ámbito.

P.: ¿Qué opinión le merece la Ley de T eletrabajo que fue reglamentada este viernes?

Elisabet Piacentini: Hemos aprendido mucho en esta etapa de aislamiento y hemos visto como el teletrabajo ayudó a las pymes y a las empleadas en esta crisis. Sabemos desde Mujeres Empresarias de Fecoba, que a la mujer le sirve mucho el trabajo con jornada parcial, el trabajo en su casa porque le permite combinar las horas de trabajo con las tareas necesarias en el hogar que hoy, por el aislamiento, no puede delegar en nadie.

P.: ¿Por qué consideran que esta ley puede perjudicar a las mujeres?

E.P.: Creemos que es perjudicial. En particular nos preocupa el artículo 6 que dice lo siguiente: “Las personas que trabajen bajo esta modalidad y que acrediten tener a su cargo, de manera única o compartida, el cuidado de personas menores de trece (13) años, personas con discapacidad o adultas mayores que convivan con la persona trabajadora y que requieran asistencia específica, tendrán derecho a horarios compatibles con las tareas de cuidado a su cargo y/o a interrumpir la jornada. Cualquier acto, conducta, decisión, represalia u obstaculización proveniente del empleador que lesione estos derechos se presumirá discriminatorio resultando aplicables las previsiones de la ley 23.592”.

P.: ¿Cuál es el conflicto?

E.P.: Nos preocupa que la legislación laboral en su articulado, enfrente a las partes en lugar de buscar consenso entre dador de trabajo y empleada: “Cualquier acto del empleador se considerara discriminatorio”. A muchas trabajadoras les sirve trabajar en horarios cuando su bebe duerme, pero con esta nueva ley, si ella manda un mail o lo recibe, en horarios fuera del horario pactado, el empleador podría ser sancionado.

Ante estas represalias, tememos que las empresas prefieran seleccionar varones jóvenes para el teletrabajo en lugar de mujeres, para no lidiar con presunciones de despidos en caso de que las mujeres organicen sus horarios con libertad y luego algún abogado use esto como motivo de litigio laboral.

P: ¿La Ley de Teletrabajo no beneficiará al trabajo a tiempo parcial?

E.P: Relativamente. A la mujer les sirve trabajar solo 7 horas en lugar de 9 (con hijos es difícil cumplir con 9 horas de trabajo en la casa), pero la ley laboral, ya hace años dispuso que se debe pagar por 9 horas a quienes trabajen más de 2/3 de la jornada laboral. Es decir, un empleado que trabaja 7 horas debe cobrar como si trabajara 9 horas. Esto limita la contratación a tiempo parcial.

P.: Uno de los puntos más cuestionados fue el tema de reversibilidad, es decir que la persona puede revocar su decisión de hacer teletrabajo y volver a la modalidad presencial. ¿Cree que esto puede dar lugar a más litigios laborales?

E.P.: Sí, esto genera una gran incertidumbre, si quiero planificar mi emprendimiento para tener menores costos fijos y poder subsistir y estimo contratar empleados con la modalidad de teletrabajo, la Convención Colectiva los habilita a que decidan de un día para el otro venir a las oficinas, sin dar la posibilidad de acordarlo entre las partes. Esto va a generar innumerables litigios porque es impracticable.

P.: ¿Por qué razón le parece mal que el empleador pague por la infraestructura que necesitará el trabajador si efectúa teletrabajo?

E.P.: Por un lado, desde el Gobierno se pide que incentivemos la modalidad teletrabajo para que se viaje menos, pero a la vez debemos invertir en un momento de mucha dificultad. Las pymes ya tienen sus oficinas organizadas con todas las computadoras y sistemas, y ahora también deben proporcionar el equipamiento -hardware y software-, las herramientas de trabajo y el soporte necesario para el desempeño de las tareas, y asumir los costos de instalación, mantenimiento y reparación de las mismas a quienes teletrabajan, incluso si el teletrabajo es parcial, según dice la ley. Esto ocasionará, que, si no dispongo de presupuesto para pagar el equipamiento a los empleados, les deberé pedir que vengan nuevamente a trabajar en las oficinas.

Desde el punto de vista del trabajador le ocasionará que deberán ausentarse del hogar, gastar en transportes y contratar personal y/o jardines maternales en el caso de niños pequeños.

Además, cabe recordar que si quisiera reducir mis costos y mudarme a una oficina más pequeña de acuerdo a la ley no lo podré hacer, ya que debo mantener los puestos de trabajo.

P.: ¿Usted considera que está mal que el empleador pague el equipamiento para el teletrabajo?

E.P.: No, no está mal que el empleador pague por el equipamiento, pero tiene que quedar claro que es no remunerativo porque si no esta situación generará problemas. Incluso en los despidos va haber un rubro remunerativo por el adicional de computadoras. Todo lo que no está claro en la ley luego genera futuros pleitos.

P: ¿Qué dudas deja esta Ley?

E.P.: Por ejemplo, ¿cuánto deberé pagar por el hardware y software en el teletrabajo de las empleadas? ¿Y será remunerativo, deberé pagar cargas sociales sobre la computadora que cedo? Esto puede encarecer como mínimo un 15% los salarios. Lo que es impracticable en algunas pymes. Esto me hace recordar cuando se modificó la ley de Pasantías, se limitó tanto, que prácticamente mato la posibilidad de que los estudiantes universitarios consigan pasantías en empresas. Y lo que necesitamos, es más puestos de trabajo, cada pyme necesita un o dos empleados más, si las condiciones son beneficiosas. Si tenemos costos agregados, lamentablemente no tomamos más personal.