Los mercados mantienen la guardia en alto ante la "moderación" inicial de Javier Milei

Quien expresó eso fue Lucas Llach, el ex vicepresidente del Banco Central durante la gestión de Federico Sturzenegger, en el gobierno de Mauricio Macri. “Si se archiva la dolarización, Argentina sale rápido. Si no se archiva, todo es más complicado. Por supuesto, puedo estar equivocado, esto no es ciencia”, señaló en su cuenta X. Allí asegura que de esa manera “se puede unificar bastante rápido el tipo de cambio a un nivel muy razonable” ya que a su entender “la confianza construye confianza que construye confianza”. Llach fue activo en las redes en apoyo de quien ahora es presidente electo.