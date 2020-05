Simultáneas de Guzmán

Maghami es un gran maestro de ajedrez, pero podría decirse que Martín Guzmán no le va en zaga. El iraní Ehsan Maghami logró la proeza de jugar partidas simultáneas contra 135 personas a la vez y marcó un récord. Lo del ministro es más humilde, no va por el oro, pero el dato es que desde el domingo ha comenzado a enhebrar diversas negociaciones en paralelo y que la idea es que para cada propuesta presentada por los acreedores exista una contraoferta particular, que se trabaje en eso.