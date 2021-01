El mercado celebró la reducción del parking al MEP, pero pide su eliminación

Ante la pregunta de cómo recibió la disposición, el operador de Grupo Bull Market, Maximiliano Suárez, afirmó: “Es una medida positiva y va en dirección de armonizar el mercado, pero no creo que tenga mucho impacto”. En un sentido similar, Santiago López Alfaro, presidente y socio de Patente de Valores S.A, indicó: “Es una buena noticia porque va normalizando el mercado. A mi me sigue pareciendo que el precio no se rige por esas regulaciones sino por el contexto internacional y las decisiones locales. Uno o dos días es más o menos lo mismo, aunque obviamente la noticia es buena”.