Emergentes: en abril hubo fuga por segundo mes consecutivo

“Vemos inversores con una mayor sensibilidad al riesgo a medida que aumenta la ansiedad por los eventos geopolíticos, las condiciones monetarias más estrictas, la elevada inflación y los temores de que muchas economías no se recuperarán lo suficientemente rápido de la pandemia”, explica el economista del IIF, Jonathan Fortun. Según la visión de la entidad, la volatilidad reciente en los mercados de valores ha afectado considerablemente las perspectivas, pero advierte que el impacto de la guerra en Ucrania en los flujos de cartera de emergentes no ha sido catastrófico hasta ahora. “Nuestros datos de alta frecuencia registraron salidas en acciones de mercados emergentes excluyendo a China, pero el episodio no se acerca al más grave de la última década”, señala el IIF y agrega que “la situación en China es radicalmente diferente, nuestro rastreador apunta a las mayores salidas trimestrales registradas (para el I trimestre ‘22).