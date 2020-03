Estiman que en el segundo semestre se recuperará la estabilidad del mercado

“Creemos que el contexto internacional podría seguir sufriendo en el corto plazo a medida que nos acercamos al pico de contagio en Europa y Estados Unidos, y hasta que el mercado logre digerir y entender el caudaloso flujo de la nueva información que va llegando. Esta situación podría extenderse hasta mitad de año, cuando los datos duros de la economía comiencen a publicarse y reflejen con certeza y precisión el daño que provocó en la actividad. En este caso, no sería raro que continúe la corrección bajista de los mercados, sobre todo porque, vista en perspectiva, la magnitud de la corrección no es tan significativa. La famosa ‘recuperación en V’, que era el consenso durante los primeros días del brote, podría no existir: no descartamos que pueda haber una recesión global (dos trimestres consecutivos con caída de la actividad)”, señaló la consultora, quien agregó: “De todos modos, hay un caso para pensar en que los efectos de mediano plazo pueden ser más leves y que podría recuperarse la estabilidad del mercado y el crecimiento de la economía global en la segunda mitad de 2020. En esta línea, el crudo podría encontrar un equilibrio en niveles superiores a los actuales y sus efectos de segundo orden podrían no ser para nada dramáticos; mientras que la mejor incertidumbre política de cara a las elecciones presidenciales de Estados Unidos podría empezar a ayudar”. Para el corto plazo, de todas formas Consultatio resumió, de alguna manera, la debacle de los mercados durante la semana pasada con el índice que arrojó el S&P, que cayó un 15%. “Incluso los bonos del Tesoro americano se vieron ofrecidos en un contexto de aversión al riesgo muy significativo”, señaló. También sostuvo que el shock negativo de corto plazo golpeará de manera significativa la actividad durante el primer y segundo trimestre del año. “Reconocemos este efecto como algo claramente transitorio. Somos constructivos porque el nivel de concientización es alto y la curva de aprendizaje importa: China y el resto de los países afectados por la crisis del SARS ya mostraron que se puede ser efectivo. La llegada de mayores temperaturas en el hemisferio Norte también debería ayudar. Dicho esto, falta ver el pico de contagio, ya que no se observan todavía de desaceleración en los casos en Europa y porque el impacto en el hemisferio sur todavía es incierto”, agregó.