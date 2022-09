El plan de Netflix "low cost" ya tiene fecha de lanzamiento

Sin embargo, también es importante tener cautela. Si bien el plan barato y con publicidad de Netflix podría debutar en menos de dos meses, no lo haría globalmente. Esto significa que, inicialmente, llegaría solamente a un puñado de países. Aún no se conoce la lista completa, aunque sí se ha mencionado a Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Alemania y Francia como parte de los primeros en recibirlo.

Por lo pronto, Netflix no ha confirmado ni desmentido el posible lanzamiento de su suscripción con anuncios el próximo 1 de noviembre. Dicha fecha se mencionó originalmente en un informe de The Wall Street Journal sobre la estrategia comercial que estaría abordando la compañía para sumar anunciantes.

El citado medio indicó que, según una de sus fuentes, la empresa pretende que las marcas se comprometan a publicitar durante todo un año, y que completen el pedido para fines de septiembre pagando por adelantado. Netflix habría establecido un límite de 20 millones de dólares anuales para cada firma que desee anunciarse en su plan barato, se conoció.

Qué se conoce sobre el plan

Los rumores en torno al plan barato de Netflix estuvieron en circulación durante varios meses. Pero la compañía lo hizo oficial tras una abrupta caída en su número de clientes.

En principio lo que se sabe es que no daría acceso a todo el catálogo disponible en la plataforma.

Más adelante salió a la luz que los suscriptores al plan barato de Netflix no podrían descargar series y películas para ver sin conexión. El primer rumor es que el costo del plan en EEUU sería de entre u$s7 y u$s9 mensuales.

La idea de la empresa sería mostrar no más de 4 minutos de anuncios por cada hora de reproducción, segmentándolos en clips de 15 y 30 segundos. Los mismos aparecerían antes y durante las series y películas, aunque no en todas. Esto se debe a que las producciones originales de Netflix no mostrarían ningún tipo de contenido publicitario, aunque, lógicamente, hay que ver si esto finalmente es así.