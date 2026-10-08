Peajes a la Costa Atlántica: cuánto cuesta viajar y cómo quedan las tarifas desde este viernes + Agregar ámbito en









El Gobierno bonaerense actualizó las tarifas de los peajes de la Costa Atlántica. Cuánto cuesta viajar a Mar del Plata y cuánto se paga en cada estación.

Mariano Fuchila

Los peajes de las principales rutas hacia la Costa Atlántica vuelven a aumentar. Desde este viernes 9 de octubre, las tarifas del Sistema Vial Integrado del Atlántico (SVIA) tendrán una actualización del 8,8% respecto de los valores vigentes desde julio. El nuevo cuadro tarifario fue aprobado por el Gobierno bonaerense a pedido de AUBASA y estará vigente hasta enero.

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Para los autos particulares, los peajes de Samborombón, La Huella y Maipú pasan a costar $8.600 cada uno con pago manual. En tanto, el peaje de Madariaga queda en $3.600, mientras que el de Mar Chiquita pasa a $4.000.

Cuánto cuesta viajar a Mar del Plata Para un vehículo categoría 1 que viaje desde La Plata hasta Mar del Plata, el recorrido por la Ruta 2 implica atravesar los peajes de Samborombón y Maipú. Con las nuevas tarifas, el costo total será de $17.200 por tramo, es decir, $34.400 ida y vuelta.

Quienes utilicen el sistema de pago automático tendrán una tarifa levemente inferior: los peajes de Samborombón, La Huella y Maipú quedan en $8.507,95 cada uno. De esta manera, el viaje entre La Plata y Mar del Plata tendrá un costo de $17.015,90 por tramo y $34.031,80 ida y vuelta en concepto de peajes.

Las tarifas de los peajes de las rutas 2, 11, 36, 56, 63 y 74 suben 8,8%. Cuánto cuesta el viaje a la Costa y cuánto sale cada peaje. Mariano Fuchila Así quedan los peajes de la Costa Para los vehículos de categoría 1, los nuevos valores son:

Samborombón (Ruta 2): $8.600

Maipú (Ruta 2): $8.600

La Huella (Ruta 11): $8.600

Madariaga (Ruta 11): $3.600

Mar Chiquita (Ruta 74): $4.000 Los valores corresponden al pago manual. En el caso de Samborombón, La Huella y Maipú, la tarifa con pago automático se ubica en $8.507,95. La actualización fue calculada a partir de las variaciones de distintos índices elaborados por el INDEC y forma parte del esquema de actualización tarifaria del corredor administrado por AUBASA. El nuevo cuadro alcanza a las rutas 2, 11, 36, 56, 63 y 74 que integran el sistema vial que conecta con los principales destinos de la Costa Atlántica.