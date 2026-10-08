Los peajes de las rutas a la Costa Atlántica aumentan 8,29% desde este viernes + Agregar ámbito en









La Provincia aprobó una actualización trimestral de las tarifas que cobra AUBASA en el Sistema Vial Integrado del Atlántico. El ajuste se calcula con un coeficiente que combina salarios, precios mayoristas e inflación.

Los aumentos regirán en los peajes de las rutas 2, 11 y 74. Mariano Fuchila

El Gobierno bonaerense aprobó un nuevo cuadro tarifario para las estaciones de peaje del Sistema Vial Integrado del Atlántico (SVIA), el corredor que une el conurbano con la Costa Atlántica, que regirá desde las 0 horas de este viernes. La medida se oficializó a través de la Resolución 760/2026 del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, publicada este jueves en el Boletín Oficial de la provincia con la firma del ministro Gabriel Katopodis.

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El ajuste alcanza a las estaciones de peaje que opera la concesionaria Autopistas de Buenos Aires S.A. (AUBASA) en el corredor, entre ellas Samborombón y Maipú, sobre la Autovía 2; La Huella y Mar Chiquita, sobre la Ruta 11, y General Madariaga, sobre la Ruta 74.

Las tarifas aumentarán el 8,29% sobre los valores vigentes, de acuerdo con el cálculo del Coeficiente de Variación Tarifaria presentado por AUBASA. Con el nuevo cuadro, los automóviles pagarán $8.600 en los peajes de Samborombón y Maipú, sobre la Autovía 2, y en La Huella, sobre la Ruta 11, frente a los $7.900 que regían desde julio. En Mar Chiquita, la tarifa pasará de $3.700 a $4.000, mientras que en General Madariaga, sobre la Ruta 74, será de $3.600.

Para quienes viajen con TelePASE, las tarifas son levemente inferiores porque no incluyen el redondeo del pago manual: $8.507,95 en Samborombón, Maipú y La Huella; $3.913,65 en Mar Chiquita y $3.573,33 en Madariaga. En tanto, la tarifa bonificada, que se aplica de lunes a viernes en temporada baja, será de $6.900 en Samborombón, Maipú y La Huella; de $3.200 en Mar Chiquita y de $2.900 en Madariaga.

La actualización responde a un pedido que la empresa presentó el 20 de agosto pasado y se enmarca en el esquema de revisión trimestral vigente desde 2024. Ese mecanismo toma como base el Coeficiente de Variación Tarifaria (CVT), un índice que pondera en un 55% el Índice de Salarios para trabajadores registrados, en un 25% el Índice de Precios Internos al por Mayor y en un 20% el Índice de Precios al Consumidor, todos elaborados por el INDEC.

Según los considerandos, la Subsecretaría de Obras Públicas analizó la propuesta de ajuste presentada por la concesionaria y no encontró objeciones. También intervinieron la Asesoría General de Gobierno, la Contaduría General de la Provincia y la Fiscalía de Estado. La metodología de actualización trimestral fue aprobada en agosto de 2024, tras una audiencia pública en la que el representante de la Defensoría del Pueblo bonaerense consideró necesaria la actualización de tarifas por los niveles de inflación. Desde entonces, la Provincia aprobó sucesivos cuadros tarifarios con ese esquema. El último había sido en julio de este año. AUBASA opera el corredor desde diciembre de 2016, cuando la Provincia rescindió la concesión a Autovía del Mar S.A., y desde enero de 2017 cuenta con un contrato de concesión de obra pública para su construcción, conservación y explotación mediante el cobro de peaje.