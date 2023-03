Petróleo: estiman un panorama "prometedor" para el país por la demanda de India y China

Asimismo, el informe destaca el hecho de que tanto China como India, que son los principales importadores de petróleo, han recuperado los volúmenes de consumo luego del derrumbe de 2020. Esto, sumado a los reportes que avalan el hecho de que el consumo se incrementará en los próximos años, al punto de mantenerse en 101 millones barriles diarios (b/d) o incrementarse a 102 millones de b/d, hace prever un panorama positivo para el mercado petrolero.

De acuerdo con el análisis del especialista, Estados Unidos y Canadá continúan reforzando su liderazgo en el mercado y se espera que aumenten su producción en los próximos años, mientras que la OPEP ratifica su postura de mantener una producción limitada entre los 45 millones de barriles por día, lo que deriva en una estabilidad prolongada de los precios de cara a los próximos años.

Más allá del escenario de estabilidad o leve incremento de precios, no se descartan posibles turbulencias que puedan provenir de factores externos, como la reciente crisis bancaria, que podría alterar la tendencia de precios mientras duren estas incertidumbres. según se advirtió.

p18-basile_opt.jpeg pospandemia. El empleo en las provincias refleja que se recuperaron y se superaron los niveles previos a la irrupción del covid. En Neuquén, el récord está ligado a la performance de la formación Vaca Muerta.

“La irrupción de las energías renovables ha tenido una baja influencia en la matriz energética global, y por ende, en el consumo de petróleo, pese a las previsiones de los actores del mercado, que esperaban que el proceso de transformación hacia las energías limpias ejerciera presión sobre los precios en el futuro cercano", se advirtió.

Sobre ello, "se debe, principalmente, a que los países con mayor demanda de petróleo, como China o India, no están tan alineados a los objetivos Net Zero, escenario sobre el cual no se esperan grandes cambios en los próximos 3 o 4 años” indicó Ezequiel Mirazón, socio de PwC Argentina.

Si bien en Europa la irrupción de las energías renovables ha tenido un impacto relevante, esto no se observa en el resto del mundo. Otro factor que ha incidido es que aún la matriz energética global tiene una importante dependencia respecto del carbón, la más contaminante de las alternativas energéticas, por lo que en el corto plazo podría esperarse una sustitución de ésta en favor de petróleo y gas.