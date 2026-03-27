Plazo fijo sin cambios: cómo operan los principales bancos hoy, viernes 27 de marzo + Seguir en









Las entidades mantienen rendimientos estables para depósitos en pesos. Qué ofrecen hoy y cómo impacta en decisiones de pequeños ahorristas.

Cómo está el plazo fijo hoy Depositphotos

En un contexto económico donde cada punto de interés cuenta, los plazos fijos siguen siendo una referencia para quienes buscan resguardar pesos sin asumir demasiados riesgos. Este viernes 27 de marzo, los bancos más importantes del país no registran modificaciones relevantes en sus tasas, una señal de estabilidad en medio de la incertidumbre.

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Los datos publicados por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) muestran que las entidades financieras mantienen rendimientos similares a los de jornadas previas. Aunque el instrumento perdió protagonismo frente a otras alternativas en algunos momentos, sigue siendo elegido por perfiles conservadores.

plazo fijo cuenta dni Plazo fijo: porcentaje de las tasas hoy, 27 de marzo Según el relevamiento diario del BCRA, las tasas nominales anuales (TNA) para plazos fijos tradicionales en pesos a 30 días se mantienen en niveles similares entre bancos, con pequeñas diferencias según la entidad y el canal de constitución.

Para depósitos minoristas, los bancos más grandes ofrecen tasas que rondan aproximadamente entre el 70% y el 75% TNA, aunque algunas entidades más chicas o digitales pueden estirarse unos puntos para captar clientes. Esta dispersión, aunque acotada, hace que muchos ahorristas comparen antes de decidir.

Billetera virtual plazo fijo Ámbito Un dato clave es que estas tasas corresponden a colocaciones a 30 días, el plazo mínimo. A mayor tiempo de inmovilización, pueden aparecer rendimientos levemente superiores, aunque no siempre es una regla fija. También influye si el plazo fijo se constituye de manera online, donde algunas entidades ofrecen condiciones más competitivas.

Estos son los porcentajes que ofrecen los principales bancos del país este viernes 27 de marzo: Banco de la Nación Argentina : 22%

: 22% Banco Santander : 22%

: 22% Banco Galicia : 21%

: 21% Banco de la Provincia de Buenos Aires : 23%

: 23% BBVA : 21%

: 21% Banco Macro : 24%

: 24% Banco Credicoop : 21%

: 21% ICBC : 23,15%

: 23,15% Banco Ciudad: 21%

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