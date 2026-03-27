Plazo Fijo: ¿Cuánto hay que invertir hoy para cobrar un "sueldo extra" de $400.000 al mes? + Seguir en









Conocé los valores y porcentajes de cada entidad financiera para acompañar tu economía mensual.

El plazo fijo es una de las alternativas de inversión más buscadas por los argentinos. Depositphotos

El plazo fijo mantiene su lugar como una alternativa elegida por quienes buscan resguardar pesos con previsibilidad, ya que es un instrumento que permite conocer desde el inicio cuánto dinero se cobrará al vencimiento.

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Esto es debido a que la tasa de interés se fija al momento de constituir la operación (al momento de dejar la plata en la entidad financiera se exactamente el monto que voy a retirar). Si bien las tasas nominales anuales se ubican alrededor del 25% -un nivel levemente inferior al registrado días atrás del 26%- el número exacto se establece por cada banco en particular.

plazo fijo inversiones Depositphotos Tasas de interés actualizadas: ¿Qué banco paga más hoy? El sistema financiero presenta distintas tasas según la entidad elegida. Los bancos públicos mantienen niveles cercanos al promedio del mercado, con propuestas que rondan el 23% y el 25% de TNA:

Banco de la Nación Argentina: 23%

Banco Santander Argentina S.A.: 22%

Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.: 21%

Banco de la Provincia de Buenos Aires: 25%

Banco BBVA Argentina S.A.: 21%

Banco Macro S.A.: 24%

Banco Credicoop Cooperativo Limitado: 22%

Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U.: 23,15%

Banco de la Ciudad de Buenos Aires: 21% Algunas entidades muestran tasas por debajo del promedio general. Los bancos con rendimientos del 21% y 22% ofrecen retornos más bajos, en comparación con las opciones que se ubican en el rango del 24% al 25%. Esta diferencia incide en la ganancia final. Otros bancos mantienen tasas más competitivas dentro del sistema. Las entidades que alcanzan o superan el 24% permiten mejorar el rendimiento mensual, sin modificar el plazo de inversión.

dolar inversiones plazo fijo Depositphotos El cálculo exacto: Capital necesario para ganar $390.000 mensuales El rendimiento mensual de un plazo fijo depende de la tasa y del monto invertido. Una ganancia cercana a $390.000 requiere un capital que ronda los $20.000.000 en modalidad electrónica bajo una tasa del 25%. Este valor se ajusta según la entidad elegida. El plazo estándar de 30 días determina la frecuencia del ingreso, donde el inversor puede renovar el capital y los intereses al vencimiento para sostener un flujo mensual constante.

El rendimiento concreto depende del capital inicial y del plazo elegido: Se requiere un valor inicial de $20.000.000 en modalidad electrónica para obtener $394.520,55 de ganancia en 30 días, lo que acerca el rendimiento a ese nivel de ingreso adicional.

Si la operación fuera presencial y con el mismo capital de $20.000.000 generaría $353.424,66, solo por la diferencia de modalidad. De forma que, para obtener un valor similar se necesitarían $22.300.000 con un resultado de $394.068,49 ganados en 30 días. Billetera virtual plazo fijo Ámbito Paso a paso para constituir tu inversión desde el Home Banking El proceso digital simplifica la constitución de un plazo fijo tradicional: El usuario debe ingresar al home banking o a la aplicación del banco para acceder a la sección de inversiones. (acceso que centraliza las opciones disponibles)

El sistema solicita ingresar el monto a invertir (para poder calcular el final total)

Posteriormente se ingresa el plazo de inversión (siendo 30 días una opción habitual)

El usuario debe aceptar la transacción y guardar el comprobante para tener registro del depósito realizado

El cierre del período activa el pago automático

El banco deposita el capital inicial junto con los intereses en la cuenta del titular una vez cumplido el plazo acordado

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