Cambios en el plazo fijo: cuánto puedo ganar si invierto $ 1.650.000 a 30, 60 y 90 días

Los plazos fijos son una herramienta especialmente útil para aquellos clientes bancarios que buscan ahorrar su dinero. Este mes, las tasas de interés obtuvieron un aumento puntual , lo que afectó a todas las entidades financieras, por lo que te mostramos cuánto podrías ganar al introducir $1.650.000 en distintos períodos de una de ellas.

Una de las entidades más consultadas cuando se trata de estos depósitos es el Banco Nación , ya que sus tasas de interés son más altas que el promedio en Argentina. Esta posee un simulador de plazos fijos online con la que los usuarios pueden calcular cuánto dinero podrán obtener en varios plazos.

En el caso de depositar el monto en sucursales , la Tasa Nominal Anual (TNA) alcanza ell 34,50% , mientras que la Tasa Efectiva Anual (TEA) será del 40,52% . Por ello, se obtendrán $46.787,67 de interés, lo que equivale a ganar un total de $1.696.787,67 . Por otro lado, en caso de los plazos hechos a través del homebanking o la app del banco nación, las tasas ascienden al 43% y al 52,59% respectivamente. Por ello, se generarán $58.315,07 de interés y se obtendrán un total de $1.708.315,07 .

$1.650.000 en 60 días

En segundo lugar, en el caso de los 60 días la TNA en sucursales es del 34,75%, mientras que la TEA es del 40,21%. Esto significa que los intereses equivalen a $94.253,42, lo que equivale a un total de $1.744.253,42. Por otro lado, las tasas de los plazos fijos electrónicos alcanzan el 42% y el 50,10% respectivamente, por lo que se obtendrán $113.917,81 en intereses y un total de $1.763.917,81 al finalizar el plazo.

$1.650.000 en 90 días

Finalmente, al depositar el por 90 días, la TNA alcanza el 34,75% y la TEA, el 39,57% en los plazos presenciales, por lo que se ganarán $141.380,14 en intereses y se conseguirá un total de $1.791.380,14. Para los ingresos electrónicos, las tasas son del 42% y del 49,13% respectivamente, por lo que habrá una ganancia de $170.876,71 y un monto de $1.820.876,71 una vez terminado el plazo.