Plazo fijo en la cuerda floja: cuánto genera un depósito de $500.000 a 30 días

Las tasas de interés siguen en niveles bajos y obligan a los inversores a replantearse la utilidad de esta herramienta.

Un plazo fijo de medio millón de pesos ofrece rendimientos acotados si se compara con otras alternativas.

El plazo fijo sigue siendo una de las herramientas de ahorro más elegidas por los argentinos . Su principal ventaja es la simplicidad: el inversor deposita una suma determinada durante un período previamente establecido y recibe al vencimiento el capital más los intereses generados.

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Actualmente, quienes analizan invertir $500.000 en un plazo fijo tradicional encuentran un escenario muy diferente al de períodos anteriores . Las tasas nominales ofrecidas por los bancos se ubican por debajo del 20% , lo que reduce significativamente las ganancias obtenidas en depósitos a corto plazo.

Frente a este escenario, es importante evaluar si la rentabilidad que obtenemos resulta conveniente frente a otras alternativas de inversión disponibles en el mercado.

Tomando como referencia las tasas vigentes del Banco Nación para junio 2026, una inversión de $500.000 durante 30 días ofrece rendimientos diferentes según la modalidad seleccionada.

Para quienes realizan la operación en una sucursal bancaria, la TNA es del 15,50%.

en este caso, la ganancia obtenida al finalizar el plazo es de $6.369. De esta manera, al vencimiento el ahorrista recibe un total de $506.369, entre capital e intereses

La situación cambia para quienes constituyen el plazo fijo mediante canales electrónicos.

en esa modalidad, la TNA alcanza el 19,00% y permite obtener una ganancia de $7.808 en el mismo período de 30 días

La diferencia de más de $1.400 entre ambas opciones responde exclusivamente a la tasa ofrecida por cada modalidad. Por ese motivo, la mayoría de los bancos incentiva el uso de plataformas digitales mediante condiciones más favorables para los depósitos realizados de forma electrónica.

Los resultados muestran claramente cómo el nivel actual de tasas impacta sobre la rentabilidad. Aun cuando se trata de una suma importante, el rendimiento mensual es moderado en comparación con otros períodos recientes.

La evolución de estas tasas depende de múltiples factores, entre ellos las decisiones de política monetaria, la inflación y las condiciones generales del sistema financiero.

Billetera virtual plazo fijo Ámbito

¿Querés invertir? Todo lo que tenés que saber sobre el plazo fijo

Antes de realizar un depósito resulta fundamental comprender cómo funciona esta herramienta y cuáles son sus principales características.

El plazo fijo tradicional consiste en inmovilizar una determinada cantidad de dinero durante un período específico. En Argentina, el plazo mínimo suele ser de 30 días. Durante ese lapso, los fondos no pueden retirarse ni utilizarse libremente. Recién al vencimiento el banco devuelve el capital junto con los intereses pactados al momento de la constitución.

Una de las principales ventajas del plazo fijo es la previsibilidad. Desde el primer día el inversor conoce exactamente cuánto dinero recibirá al finalizar el período seleccionado.

Esta característica lo convierte en una alternativa elegida por quienes priorizan la seguridad y prefieren evitar la volatilidad asociada a otros instrumentos.

Sin embargo, el plazo fijo también presenta limitaciones importantes. La más relevante es que la rentabilidad queda fijada desde el inicio y no se ajusta automáticamente frente a eventuales cambios en la inflación o en las condiciones del mercado.

Por ese motivo, se recomienda comparar el rendimiento esperado con la evolución proyectada de los precios antes de tomar una decisión de inversión. Otro punto importante es que las tasas pueden variar entre entidades financieras.

La constitución de un plazo fijo puede realizarse tanto de manera presencial como a través de home banking. En la mayoría de los casos, las operaciones digitales presentan tasas superiores a las ofrecidas en sucursal.