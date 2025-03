Qué dijo el CEO de BlackRock sobre el impacto de la IA, la inflación en EEUU y el futuro de la industria energética

inversiones black rock.jpg Según Fink, "el ciclo prolongado de la economía mundial estará bien". AFP

“Las deportaciones y la velocidad a la que esto está sucediendo va a tener un impacto severo en el sector agrícola y en el sector de la construcción. He hablado con varios CEO del sector agrícola que me recuerdan que el 70% de los hombres y mujeres que trabajan en la agricultura no nacieron en los Estados Unidos. Y el 40% de los trabajadores de la construcción no nacieron en los EE.UU. Cuando las cosechas de la primavera estén en su nivel máximo, que no tendremos suficientes trabajadores. Todo esto va a generar inflación subyacente", afirmó sobre el futuro.

Aunque antes de esto, Fink vaticinó que, en los próximos años, habrá un proceso de deflación generalizado debido al avance de la tecnología, que reducirá los costos de producción.

Qué dijo el CEO de BlackRock sobre el impacto de la Inteligencia Artificial

Que la IA llegó para quedarse ya no es una novedad. Cada vez más empresas de todo el mundo adoptan este tipo de herramientas para recopilar información, generar agentes de atención al cliente, e incorporarlas a su cadena productiva.

“Los avances de la IA y la robótica van a transformar casi cada negocio que podamos imaginar. Si consideramos lo que la tecnología puede hacer, probablemente necesitemos menos personas. Va a cambiar todo, incluso la manera en la que se libran las guerras, como está sucediendo en Ucrania con los drones, o la estrategia exitosa de Israel en el Líbano, contra Hezbollah.

Distintas industrias, como la telefónica en Asia, comenzaron a adoptar fuertemente la utilización de robots IA en sus cadenas productivas. En este sentido, el CEO de Blackrock aseguró que, si eso se extiende a todas las economías, "vamos a tener escasez de empleos en algunos sectores, como en la construcción, y vamos a tener transformaciones laborales en muchas otras industrias que los robots a través de la IA van a proporcionar”.

“Las implicaciones sociales son bastante aterradoras, y tenemos que ser conscientes al respecto”, advirtió.

Cómo se sustentará el mercado energético ante una demanda creciente de la industria de la IA

Distintos magnates están alertando la posibilidad de que la próxima gran crisis del mundo sea por falta de abastecimiento energético. En este sentido, el CEO de Tesla, Elon Musk, aseguró que la demanda de este tipo de tecnología se multiplica por diez cada seis meses.

Ante este escenario y sobre el desarrollo de la industria energética, Fink afirmó: "Cuando hablamos de que tendríamos que enfocarnos en la descarbonización, todavía creo en eso. Pero también advierto que cualquier tecnología de descarbonización en este momento es altamente inflacionaria".

"Todos hablan sobre la oportunidad con el hidrógeno, pero ¿alguien está dispuesto a pagar el costo de esta tecnología? Tenemos que trabajar codo a codo tratando de encontrar formas de reducir el costo de la energía eólica y solar y de otras fuentes de energía", instó aunque luego agregó que "vamos a depender de la energía despachable durante mucho tiempo".

“Estuvimos hablando con muchos de los hyperscalers (grandes centros de datos) y hace unos cuatro años decían que el abastecimiento tenía que ser de energía renovable. Hace dos años decían que preferían las renovables. Y hoy solo les importa tener energía. Las cosas no se mantienen igual, creo que podríamos estar usando mucha energía despachable”, sentenció a modo de ejemplo.