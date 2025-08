Se declaró en quiebra 2 años atrás y hoy regresa renovada: nuevo nombre y 75 sucursales

Después de 5 décadas, Bed, Bath & Beyond en 2023 se declaró en quiebra , acogiéndose al Capítulo 11. La firma, que había sido una de las preferidas en EEUU en venta de productos de decoración y artículos para el hogar comenzó un proceso de cierre de sucursales en lo que fue una suerte de lenta agonía. Ahora, ya saneada, regresa con nuevo nombre - Bed, Bath & Beyond Home - y un objetivo: llegar a 2026 con 75 tiendas ya instaladas.

Pese a los intentos de aumentar su competitividad y posicionarse en un mercado amplio y ambiguo, Bed, Bath & Beyond en 2023 tenía una deuda de USD 5.200 millones y activos de tan solo USD 4.400 millones. Para cerrar sus tiendas y mantenerse a flote durante el proceso de cierre, pudo conseguir un financiamiento de USD 240 millones. El crecimiento exponencial de la venta online y el fortalecimiento determinante de la competencia se volvió un desafío que Bed, Bath & Beyond no pudo soportar .

Para acelerar el proceso de la venta de mercadería que tenían en stock, ofrecieron descuentos y alertaron que después de comprar los productos en determinada fecha no harbía posibilidad de devolución o cambio por el cierre definitivo de sus sucursales debido a la quiebra que había declarado la firma de productos de decoración.

Warren Eisenberg, el co-fundador de la empresa, había indicado: "Perdimos el tren en Internet", durante una entrevista con The Wall Street Journal. Esto se debió a que, aunque las tiendas físicas que tenía la marca empezaron a vender en línea, el cambio y la transición necesaria para incluirse en el mercado online tardó demasiado.

La pandemia significó para Bed, Bath & Beyond un golpe significativo: mientras que la firma debió cerrar sus tiendas por el confinamiento, sus competidores como las grandes cadenas de supermercados vendían por ser considerados esenciales.

El mercado competitivo y las múltiples alternativas de tiendas como Amazon dificultó el terreno de Bed, Bath & Beyond que no pudo mantenerse en el circuito comercial.

La pandemia por Coronavirus del año 2020 terminó de sellar su final. El cierre de sus sucursales fue un golpe duro para la icónica empresa que no solo no poder vender físicamente, sino que sus rivales del mercado como Walmart permanecieron con sus puertas abiertas por ser considerados de servicio esencial. Durante ese año, las ventas de la compañía cayeron un 17% y en el 2021 un 15%.

Reapertura y claves de la renovación de la marca

Ahora, la compañía reabre con un nuevo nombre "Bed, Bath and Beyond Home", y estará ligada directamente a The Brand House Collective, Inc., con la apertura de su primera sucursal en Nashville, Tenesse. La oportunidad para reinventarse está cerca de poder cumplirse.

La marca que apostó a reposicionar nuevamente a la empresa en el mercado quiere mantener el legado y poner énfasis en la renovación que hay detrás de la transformación de la empresa. La directora ejecutiva de The Brand House Collective, Amy Sullivan, mencionó: "Esto no es solo una tienda, es un nuevo comienzo para una marca que significa algo especial para tantas familias" y puso el foco en el deseo para el futuro: "Con Bed Bath & Beyond Home, cumplimos nuestra misión de ofrecer excelentes marcas, para todos los presupuestos, en cada habitación".