Simplifican trámites ambientales para vehículos y habilita homologaciones sin ensayos locales

La Secretaría de Turismo y Ambiente reglamentó nuevas licencias y validaciones ambientales que permitirán reconocer certificaciones del exterior y reducir costos para fabricantes e importadores.

La Secretaría de Turismo y Ambiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros avanzó con una reforma del sistema de certificación ambiental para vehículos, al reglamentar un nuevo esquema que simplifica los trámites y permite validar homologaciones extranjeras sin repetir ensayos locales .

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La medida se formalizó mediante la Resolución 263 publicada este viernes en el Boletín Oficial, en el marco de la actualización de la Ley de Tránsito y Seguridad Vial N° 24.449 y su normativa complementaria.

El eje central es la modificación del procedimiento para obtener la Licencia para Configuración Ambiental (LCA) , requisito obligatorio para que vehículos fabricados o importados puedan circular, que certifica el cumplimiento de límites de emisiones, ruidos y radiaciones.

A partir de ahora, se habilita la posibilidad de tramitar validaciones “sin presentación de protocolos” , es decir, reconociendo homologaciones locales o internacionales sin necesidad de repetir ensayos técnicos en el país.

En ese esquema, la Subsecretaría de Ambiente podrá emitir constancias como la Validación de Homologación Ambiental Extranjera (CVHAE) o la Validación de Homologación Ambiental Local (CVHAL) , que tendrán la misma validez que la LCA ante los registros automotores.

La resolución establece que podrán aceptarse certificaciones emitidas por organismos internacionales, como normas de Naciones Unidas, estándares europeos o de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (US EPA), siempre que cumplan con los límites vigentes.

El objetivo oficial es “abaratar costos y evitar la duplicación de ensayos”, al tiempo que se busca agilizar los procesos administrativos y dar mayor transparencia al sistema.

Además, se faculta a la Subsecretaría de Ambiente a definir los procedimientos técnicos, reconocer laboratorios con acreditación internacional y establecer nuevos límites o estándares basados en normativas globales.

La normativa también introduce cambios en el control y fiscalización: los vehículos podrán ser auditados para verificar el cumplimiento ambiental, incluyendo emisiones, ruidos y eficiencia energética, tanto en producción como en comercialización.

En paralelo, se ratifican los estándares de referencia vigentes, como EURO 5a para vehículos livianos y EURO V para pesados, junto con equivalentes de Estados Unidos y Brasil .

Otro punto relevante es la implementación de aranceles específicos para los trámites de certificación y validación, con actualización automática según el esquema del empleo público, y la digitalización de los procedimientos a través de la plataforma de Trámites a Distancia (TAD) .

La resolución también contempla casos particulares, como importaciones individuales, vehículos sin licencia previa y la emisión de certificados de seguridad vehicular cuando corresponda, en coordinación con la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y el Ministerio de Justicia.

Con este cambio, el Gobierno busca reducir cargas administrativas y acelerar la aprobación de nuevos modelos, en línea con la política de simplificación y apertura regulatoria.