Tensión en el crédito privado de EEUU: ¿en qué se le parece a la crisis de hipotecas subprime de 2007?

Un reciente informe de Oxford Economics desglosó cuáles son las similitudes y las diferencias en el mercado crediticio norteamericano actual, respecto del que desembocó en una de las últimas grandes crisis globales.

Si bien la guerra en Medio Oriente sigue llevándose los reflectores en los mercados globales, existe un tema que, aunque debajo del radar, genera malestar entre algunos inversores desde principios de año: los retiros masivos en los fondos de los grandes gestores de crédito privado en EEUU , un tipo de préstamo entre empresas que opera por fuera del sector bancario tradicional. Se trata de un mercado de aproximadamente u$s1,8 billones, similar al de las hipotecas subprime en la antesala de la crisis inmboliaria en 2008.

En su último informe, la consultora internacional Oxford Economics remarcó que el mercado de crédito privado "ha sufrido una considerable presión en los últimos meses", destacánse el fuerte aumento de las solicitudes de reembolso por parte de los inversores.

" Las solicitudes pasaron de alrededor de u$s1.000 millones en el primer trimestre de 2025 a unos u$s14.000 millones en el primer trimestre de 2026 y en varios de los principales fondos de crédito privado la tasa de reembolso ronda el 8% ", subrayaron.

En respuesta a esa situación, varios fondos de renombre se vieron en la necesidad de aplicar un "corralito" a los reembolsos a los inversores, entre los que destacaron Morgan Stanley, Cliffwater, Apollo y Ares Managment . Como consecuencia, "el precio promedio de las acciones de los principales fondos de crédito privado cayó alrededor de un 30% desde principios de 2026".

Los analistas de Oxford aseguraron que "esto refleja debilidades reales en el sector del crédito privado" y afirmaron que "cuando una forma particular de crédito crece muy rápidamente suelen surgir problemas de calidad crediticia ".

JP Morgan fue una de las entidades que decidió reducir su exposición al crédito privado durante las últimas semanas.

Sobre ese punto, advirtieron que las metodologías para medir la morosidad de ese tipo de créditos "subestiman el problema", ya que muestran un ratio de irregularidad del 2,5%, lo cual representa un leve aumento respecto al 1% de 2022. "Esto no tiene en cuenta los impagos selectivos, como los canjes en dificultades, las extensiones de vencimiento y la sustitución del pago en especie por intereses en efectivo (es decir, el pago de intereses con deuda adicional)", argumentaron.

Agregaron que si se tuvieran en consideración esas variables, como sucede en las calificaciones de Fitch, las tasas de impago serían "superiores al 5% y en aumento". De hecho, comentaron que "algunos análisis recientes sugieren que la tasa de morosidad podría aumentar hasta el 15%, considerando la exposición desproporcionada del crédito privado a sectores vulnerables a la disrupción de la IA, como el software, y a los consumidores estadounidenses de menor poder adquisitivo".

¿Subprime 2.0?

El paralelismo con la última crisis de las hipotecas subprime no pasó desapercibido para los expertos de Oxford. Una similtud que destacaron es que en ambos casos el monto que representaban en el mercado de deuda era relativamente menor.

Las hipotecas subprime se triplicaron entre 2000 y 2006 hasta los u$s1,5 billones, pero solo explicaban el 4% de la deuda privada total 2006, frente al 2,2% de inicios de sigo. Por su parte, los préstamos se duplicaron hasta los u$s1,8 billones entre 2019 y 2025, aunque solo concentran el 2,8% del pasivo total de los privados norteamericanos, mientras que en Europa la cifra es de apenas el 1%.

Además, remarcaron que "existen otras similitudes preocupantes". Una de ellas es la "flexibilización de los criterios de evaluación crediticia". Explicaron que "un supuesto atractivo del crédito privado era que ofrecía una mejor calidad crediticia a cambio de iliquidez". Sin embargo, eso dejó de ser así en el último tiempo.

wall street nyse acciones mercados bolsas finanzas ¿Cuál es la nivel de exposición de los grandes bancos a los créditos privados? Depositphotos

"A medida que los fondos han inundado el sector, los criterios de evaluación crediticia parecen haberse relajado, con estructuras de cláusulas menos restrictivas cada vez más comunes y protecciones para los prestamistas progresivamente debilitadas", argumentaron.

Otra característica común es la "reestructuración de créditos débiles" y citaron las quiebras de las empresas Tricolor y First Brands a fines de 2025. En ambos casos se "recurrieron a la deuda respaldada por activos, con préstamos agrupados en bonos, divididos en tramos y vendidos a inversores" y se destacó el hecho de que "apenas unos meses antes del colapso de Tricolor, algunos tramos de la deuda obtuvieron la calificación AAA".

De manera complementaria, focalizaron sobre el "grado de desfasaje" que hubo durante las subprime. Recordaron que las tasas de morosidad en las subóptimas comenzaron a aumentar desde el tercer trimestre de 2005 y para el primer trimestre de 2007 habían llegado al 11%. Sin embargo, los impagos de las hipotecas convencionales solo aumentaron 0,3 puntos porcentuales en ese periodo.

"La crisis solo se hizo claramente visible en los mercados crediticios convencionales en el segundo o tercer trimestre de 2007, entre nueve y doce meses después del estallido inicial en el sector subprime", detallaron.

Las diferencias con la crisis de 2007/2008 y un escenario "desagradable"

El informe de Oxford planteó que "una razón clave por la que los problemas en el sector de las hipotecas de alto riesgo desencadenaron repercusiones financieras y económicas tan enormes fue porque en los años previos a la crisis los niveles de deuda del sector privado en Estados Unidos y gran parte del resto del mundo se habían disparado". En EEUU, la deuda aumentó un 50% del PBI entre 1997 y 2008, y un 25% entre 2003 y 2008.

Por ese motivo, consideraron que "es improbable" que los problemas actuales del crédito privado se extiendan de la misma manera que lo hicieron las hipotecas subprime, "ya que no se ha producido un aumento equivalente en los niveles generales de deuda privada en los últimos años".

De hecho, ocurrió lo contrario: "La relación deuda/PBI del sector privado estadounidense disminuyó 15 puntos porcentuales desde 2021". Además, "otros segmentos crediticios muestran pocos signos de dificultades, y las tasas de impago de los bancos siguen siendo bajas".

mercados-wall-street-acciones-bolsas-inversiones-finanzas El crédito privado se triplicó desde el 2019, una situación que en los últimos meses expuso las vulnerabilidades de ese crecimiento acelerado. Reuters

También agregaron que existe una diferencia importante respecto al nivel de capitalización de los bancos, ya que actualmente es "aproximadamente el doble de lo que era antes de la crisis financiera mundial". Por lo tanto, las posibles pérdidas bancarias "no parecen lo suficientemente grandes como para erosionar seriamente estos mejores niveles de capital".

De todas maneras, reconocieron que "existe la posibilidad de que se produzcan algunas repercusiones desagradables", debido a que, si bien la exposición de los bancos al crédito privado es de u$s300.000 millones, "su exposición a otras instituciones financieras no bancarias asciende a otros u$s2 billones y ha ido en rápido aumento".

Y concluyeron que "las aseguradoras, cuya exposición al crédito privado ronda el u$s1 billón, también podrían sufrir consecuencias negativas, aunque es probable que el impacto sea más gradual".