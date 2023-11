Última licitación de deuda antes del cambio de gobierno, mientras se debate sobre las Leliq

Por otro lado, se licitará un Bono Temático Sostenible, ajustable por CER al 24 de mayo de 2025 para financiar los programas “Conectar Igualdad” y “Gestión y Asignación de Becas a Estudiantes” y a los proyectos “Construcción Acueducto San Javier - Etapa San Javier - Tostado - Provincia de Santa Fe” y “Acueducto del Río Colorado y Obras complementarias al Norte de Santa Rosa La Pampa”. Se trata de un tipo de instrumento, conocido como bono verde, que debutó en las colocaciones del Tesoro la semana pasada.

La cuestión que introdujo dudas en el mercado es el debate sobre cómo desactivar la “bola” de Leliq del Banco Central. Luis Caputo propone canjearlas por deuda del Tesoro, algo que hizo cuando fue ministro en el gobierno de Mauricio Macri. Hay que recordar que el BCRA ya cuenta en su activo con $16 billones en bonos del Tesoro, producto de compras en los mercados secundarios.

“No me está cerrando el tema de cómo van a resolver las Leliq. Las Leliq no son de la gente, son de los bancos. La gente lo que tiene son plazos fijos. Mientras la gente renueve sus plazos fijos, si el dinero está en una Leliq o en un bono del Tesoro no debería haber ningún cambio”, explicó a Ámbito el analista Christian Buteler.

Buteler indicó que “el problema es que cuando se coloca deuda del Tesoro, esa plata la puede usar para cubrir gastos corrientes, déficit o renovar deuda”. “Es decir que esa plata entra al circuito económico; cuando la plata está en leliqs o pases ese dinero es absorbido por el BCRA”, explicó.

Buteler advirtió que “monetariamente hablando el impacto es distinto” si la deuda del BCRA pasa al Tesoro. “Si gran parte de las Leliq pasan al Tesoro el sistema financiero se va a estresar porque su exposición al sector público va a ser muy grande”, explicó.

El analista sostuvo que “no es lo mismo para un banco tener Leliq, que si no renueva, el BCRA le paga, que estar expuesto al Tesoro que tiene que esperar que se lo pague para poder devolverlo a la gente”.