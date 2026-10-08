Una familia porteña, conformada por dos adultos y dos menores, necesitó $2.669.814,76 durante septiembre para ser considerada de clase media. La canasta se aceleró 2,5% frente al mes previo pese a que la inflación fue de 1,8%, según datos del Instituto de Estadística y Censos porteño (IDECBA).
Una familia porteña necesitó casi $2,7 millones en septiembre para ser de clase media
La canasta alimentaria total se aceleró 2,5% en septiembre para una familia porteña que posee una propiedad a su nombre. Necesitó ingresos por al menos $2.669.814,76.
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La canasta prevé una familia porteña que es propietaria y se la considera de sector medio si sus ingresos totales mensual alcanzan al menos 1,25 veces la canasta total (CT) y no llega a 4 veces la CT del Sistema de Canastas de Consumo.
¿Cuánto necesitó una familia porteña para no ser pobre?
La canasta básica alimentaria, que mide el umbral de indigencia, escaló 2,4% en septiembre y una familia propietaria necesitó $925.941 para superar el nivel de pobreza extrema. En tanto, se considera en situación de pobreza no indigente aquella familia que posee ingresos de entre $925.941 a $1.687.299,42.
La canasta básica total, que mide la línea de pobreza, se aceleró 2,1% en septiembre. Una familia tipo necesitó $1.687.299,43 para no ser considerada pobre.
Los sectores acomodados, por su parte, incluyen aquellas familias que obtuvieron durante septiembre ingresos por encima de los $8.543.407,24.