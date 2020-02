Vasalli retomó la producción tras un año de inactividad

Financiamiento Estratégico S.A. creó un fideicomiso específico para el caso Vassalli y se hizo cargo del management y la conducción de la fábrica de cosechadoras. Actualmente, Juan Manuel Collazo, está a cargo de la dirección de Vassalli Fabril, en su carácter de director delegado del grupo fiduciario, que sumo a Héctor Sendoya, un referente reconocido en el mercado de maquinaria agrícola, como director comercial.

“No podemos pedir al mundo que nos crea si los argentinos no invertimos en nuestro país. En el mundo, el desarrollo va siempre de la mano del capital local. Creemos que la solución de la Argentina pasa por entender que somos nosotros los que tenemos que sacar al país adelante, no podemos pedir que vengan inversores externos si no damos nosotros el primer paso”, dijo Héctor Sendoya, director comercial de Vassalli Fabril. “Vassalli es la única empresa nacional de cosechadoras que puede fabricar y proveer al mercado de un producto de calidad mundial con más del 80% de contenido nacional”, añadió.

Ahora la empresa proyecta reposicionar a la reconocida marca Vassalli, y también a la marca Don Roque, muy requerida por el contratista y pequeño y mediano productor.