Giro: después de 20 años, los vehículos nacionales vuelven a liderar el mercado

Hasta ahora, y en los últimos cuatro años, el mercado estuvo dominado por 0 km importados, generalmente del segmento chico y de origen brasileño. Así, el mercado llegó a tener más de 70% de vehículos del exterior. La pickup de Toyota se filtraba en las primeras posiciones -incluso llegó a liderar las ventas anuales en dos oportunidades-, pero siempre acompañada en los primeros puestos de 0 km del exterior. Hay que remontarse a los últimos meses de 2015 y al primero de 2016 para encontrar los tres lugares del podio ocupados por vehículos salidos de las fábricas locales. En aquella oportunidad, el Chevrolet Classic, el Renault Clio Mio y el Fiat Palio se disputaron por unos meses los primeros puestos. Pero no era ese triunvirato 100% nacional debido a que el vehículo de la marca italiana se repartía, según las versiones, el origen del producto. La Attractive se fabricaba en Córdoba, pero la Essence y Sporting llegaban de Brasil. Por lo tanto, no se podría considerar de la misma forma que lo que sucede hoy, en los que la totalidad de las unidades son “made in Argentina”. Antes de eso, el liderazgo estuvo monopolizado por el VW Gol brasileño desde la salida de la crisis de 2002.

Por este motivo hay que remontarse más atrás, hasta finales de los 90, para encontrar el dominio de autos nacionales. Se venía de empresas como Sevel (Fiat-Peugeot), Ciadea (Renault) y Autolatina (Ford-VW) que, en ese tramo último de la década, dejaban paso para el desembarco de las multinacionales que tomaban el control de las operaciones, desplazando a empresarios argentinos.

Este giro que se percibe en estos dos últimos meses no es casual. Se debe a las restricciones de las importaciones que está aplicando el Gobierno por la falta de dólares. La escasez de modelos del exterior hace que los nacionales vayan ganando participación. No se trata, directamente, de la migración del consumo de un segmento a otro, sino una caída de las ventas de 0 km importados por desabastecimiento y un incremento de la demanda de modelos nacionales. Hay que tener en cuenta que este fenómeno se genera en un mercado en baja por la crisis económica, especialmente en los segmentos más accesibles, donde la oferta de los 0 km brasileños era mayoritaria. La contracara es el aumento de la demanda de pickups, especialmente de las versiones más caras, como consecuencia de la brecha cambiaria.

Desde hace tres meses, el beneficio de quienes tienen ahorros en dólares y los venden en el mercado “blue” les permite pagar vehículos en valores en dólares en niveles entre los más bajos históricos. También hay otro dato a tener en cuenta: los modelos importados de alta gama están castigados por los Impuestos Internos que los encarecen de forma desmedida. El segmento de los SUV importados está castigado y, por ese motivo, muchos compradores se vuelcan a las pickups de mayor equipamiento y confort con menor precio.

La profundización del “cepo” está provocando el aumento de las consultas para adquirir vehículos de los segmentos más altos ya que estos se siguen cotizando al dólar oficial mientras que el cambio paralelo tuvo un incremento, lo que genera más ganancia para el consumidor dolarizado.