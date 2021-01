Wall Street (y el "virus" optimista)

Cuando las papas queman, el cash es rey. El efectivo convencional, no ninguna criptonita. Así ocurrió en marzo. En lo peor de la desconfianza (que no fue lo peor de la pandemia, por cierto) todo se derritió: las acciones, los bonos, el oro. También el bitcoin. Del valor más alto que alcanzó el 11 de marzo -7.929 dólares- cayó el 48% hasta los mínimos del día siguiente, 4.107. ¿Qué duda cabe que tras multiplicar su valor por ocho avizora un horizonte mejor y mejor? El optimismo es hoy un virus contagioso como el covid. Salta a simple vista en los mercados, y a veces requiere de un hisopado para detectarlo en los pliegues de la economía real.

Aun así, se pavonea en las venturosas proyecciones económicas para 2021. Las vacunas y el triunfo de Biden en las elecciones de los EE.UU. (y la debilidad sin trauma del dólar en el mundo) lo inocularon en masa. La pregunta pertinente es si se justifica una confianza tan arraigada. No es que no haya prevenciones. ¿Regresa la inflación?, se interroga The Economist. ¿No es el bitcoin acaso una forma de cobertura? Los bonos del Tesoro, los más largos y más expuestos, dicen que no. El apogeo de los criptoactivos, ¿no amenaza a las monedas soberanas de oferta elástica? Que responda Ripple en caída libre, cuando pueda sacarse de encima la lupa del regulador. O mejor, Jack Ma, de Alibaba, cuya estrella ascendente entró en cuarto menguante por similares razones en China. ¿Qué amenaza es mayor? Un auge del celo regulatorio en la esfera digital está por delante. Una lluvia de casos anti-monopolio les avisó a las Big Tech en EE.UU., aunque sus precios no lo registran. Sí los de Alibaba, que perdieron toda la ganancia acumulada en un año excelente. Y conviene admitir la sorpresa del acuerdo de inversiones entre la Unión Europea y China, cerrado de urgencia antes que asuma el multilateralista Biden. Es el realismo periférico de Merkel, podría alegar el recordado Carlos Escudé. No es lo que se esperaba, pero Alemania también se siente amenazada. El mundo cambió en 2020 incluso en maneras que no comprendemos aun. No necesariamente peores, pero distintas. Siendo así, quizás el diablo no anide tanto en la altura de las cotizaciones como en la maraña de los precios relativos.