Las acciones de YPF treparon más de 7% en Wall Street, previo al cierre de su canje de deuda

En este marco, las acciones de la petrolera estatal subieron un 7,3% a 4,5 dólares en Wall Street y un 7,4% en la plaza local. Un analista estimó que el valor de la acción podría ir en busca de un nivel de entre 697 y 732 pesos (hoy, cerró a $688,80).

A raíz de este último apoyo conseguido, YPF extendió el plazo para que los acreedores acepten su oferta hasta el 10 de febrero desde la fecha límite del 5 de febrero.

"La nueva propuesta eleva el recupero para los tenedores de las YPF 2021 en 1,93 dólares al 12% y 2,50 dólares al 14%, creando incentivos atractivos para ingresar al canje", dijo el Grupo SBS y señaló que "el canje luce atractivo para ingresar con las YPF 2021".

A última hora del domingo, el directorio de la petrolera comunicó haber alcanzado un acuerdo con el mayoritario Grupo Ad-Hoc al sumar una cuarta modificación a su propuesta original de canje de bonos elegibles, por lo que también extendió el plazo para la propuesta hasta el próximo miércoles.

Con este entendimiento, lo compañía "se acerca al cierre exitoso de la refinanciación de deuda", explicaron fuentes al tanto de las negociaciones de las últimas semanas en referencia al proceso iniciado el 7 de enero por un canje de bonos elegibles que totalizan los US$6.600 millones.

"El Grupo se ha comprometido de buena fe con la Compañía desde el lanzamiento de sus ofertas de intercambio iniciales el 7 de enero de 2021, incluida la más reciente a través de la presentación de una propuesta el 7 de febrero" expresaron al confirmar que "aceptan y presentarán sus Obligaciones Negociables 2021 en la cuarta oferta".

Los bonistas manifestaron que la última adenda a la propuesta "dará lugar a una resolución consensuada con los tenedores de las Obligaciones Negociables 2021, al tiempo que proporcionará a la Compañía una flexibilidad de flujo de efectivo adicional y ahorros de intereses con respecto a sus Obligaciones Negociables 2021".

A partir de ahora, por cada US$ 1.000 de los Bonos Antiguos 2021 licitados, el monto de capital que recibirán quienes entreguen sus papeles en canje será de US$ 824 en Bonos Nuevos Garantizados 2026 y el pago en efectivo de US$ 283.

El cierre de la propuesta lanzada en los primeros días de enero permitirá una mayor liberación de fondos para ser destinados a las actividades de inversión que permitan retomar la senda de crecimiento en la producción de gas y petróleo.

Bolsa porteña

Apoyado por YPF, el índice S&P Merval de Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA) registró un alza del 1,9%, a 52.028,6 unidades.

Las principales subas fueron anotadas por YPF (7,4%), Transener (5,7%) y Cresud (4,5%); mientras que las bajas fueron lideradas por Valores (1,6%), Transportadora de Gas del Sur (0,5%) y Telecom (0,2%). En Wall Street, se destacaron las subas de Cresud y Despegar.

"El mercado se movió al ritmo de YPF, ya que la aceptación de la nueva propuesta de canje despeja un poco los temores del mercado, aunque falta el Fondo (Monetario Internacional)", dijo un operador bursátil.

Las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por un crédito de facilidades extendidas sigue acaparado la atención de los inversores en medio de una economía en recesión y con creciente inflación.

En Estados Unidos, la segunda semana de febrero comenzó con una nueva ronda de alzas para los mercados del norte. El parque neoyorquino, en este sentido, observaba cerca del cierre avances de los tres principales índices de alrededor del 0,50%.

La suba de las acciones sigue fundamentada en la aprobación, que podría dar el Congreso, al nuevo paquete fiscal, lo que permitiría una rápida recuperación de la actividad económica en ese país.

Un hecho a destacar de la rueda fue la noticia que llegó de la empresa TSLA. El fabricante de vehículos eléctricos Tesla anunció una inversión de u$s1.500 millones en bitcoines y que comenzará a aceptar a la moneda virtual como medio de pago de sus automóviles.

Tras el anuncio, el precio del bitcóin se disparó a un nuevo máximo de más de 44.000 dólares.

Días atrás, Elon Musk, fundador del fabricante de vehículos eléctricos y experto en dar sobresaltos a los mercados, cambió temporalmente su descripción de Twitter a "#bitcoin".

Bonos y riesgo país

Los bonos extrabursátiles ganaron en promedio un 0,9%, donde el título referencial Bonar 2030, que opera con un rendimiento del 17% en dólares, creció un 1,2%.

La calificadora de riesgos Moody's Local Argentina bajó las notas de largo plazo de la provincia de Buenos Aires a 'CC.ar' desde 'CCC.ar'. La perspectiva de las calificaciones en moneda local permanece estable, mientras que la perspectiva para las calificaciones en moneda extranjera fue cambiada a 'negativa' desde 'estable'.

"El Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), que respalda a las jubilaciones, logró una recuperación de 8.000 millones de dólares hasta alcanzar una valuación de 42.000 millones, lo que significa que obtuvo un crecimiento del 23,5%" anual en 2020, dijo el ente previsional ANSES.

Agregó que "por primera vez en su historia el FGS creció a pesar de que la economía tuvo un año recesivo. La recuperación se explica, entre otras medidas implementadas, por la culminación exitosa del Gobierno sobre el canje de deuda en dólares, que implicó una reducción del riesgo país y una mejora en el valor de los títulos en cartera".

En ese marco, el riesgo país elaborado por el banco JP Morgan cayó 11 unidades, a 1.434 puntos básicos.