Caso Antonini: con la absolución bajo el brazo, Echegaray afirmó que buscaron incriminarlo en la trama

Lo breve partía de la certeza de lo que será su absolución, luego de que el Ministerio Público Fiscal anunciara que no acusaría a quien, al momento de los hechos, era el Director General de Aduanas cuando estalló el escándalo. Marcelo Agüero Vera, cuando formuló el pedido de condenas, ratificó que no se movería de su deber de objetividad y que a lo largo del debate no había surgido ninguna prueba ni testimonio que pudiera vincular a Echegaray con la maniobra de contrabando o encubrimiento.