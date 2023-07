Denuncian presunta estafa en un proyecto inmobiliario

Cientos de familias de Bariloche denunciaron que han sido estafadas luego de invertir en diferentes proyectos inmobiliarios desarrollados por el empresario local y excandidato a gobernador de la provincia de Río Negro, Gabriel Di Tullio. Puntualmente, más de 200 familias dicen haber puesto todos sus ahorros en uno de sus proyectos más promocionados, Los Coirones, y después de llevar adelante todo tipo de protestas durante cinco años, aún no pueden tener sus lotes. Así las cosas, Javier Milei, diputado nacional y precandidato presidencial por La Libertad Avanza, se hizo eco de la situación y apuntó contra todo el sistema político en un filoso tweet. “¿Acaso te sorprende que los políticos de siempre hagan las cosas que han hecho siempre? No esperes resultados distintos si vas a hacer lo mismo de siempre…”, expresó luego de que la supuesta estafa perpetrada por Di Tullio tomara estado público.

Los damnificados hicieron denuncias públicas, aunque aseguran que no lograron avances significativos y nadie les puede garantizar una fecha de entrega. El desarrollador ofreció a algunos vecinos tomar posesión de los lotes disponibles aunque rechazaron la oferta por no contar con servicios básicos como luz y agua y además los compradores se estarían haciendo cargo de una deuda que superaría los u$s2 millones, que asumió quien vendió la urbanización.

“Hace cinco años que estoy esperando que me den mi casa. Tengo la ilusión de la casa propia y no logro que me la entreguen como corresponde. Siempre ponen alguna excusa. Pagué u$s60.000. Somos varias familias víctimas de la estafa. Di Tullio se lanzó a la política de manera impune. Hay gente que alquila y su contrato vence en el corto plazo y no tiene a dónde ir a vivir. Nos cansamos del bicicleteo y por eso salimos a hablar. Nos prometieron que iba a haber agua de red y en verdad va a haber agua de pozo. Han habido tantas mentiras que mi gran miedo es que esta sea una más”, denunció Victoria, vecina de Bariloche y víctima de Di Tullio.