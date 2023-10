EE.UU.: es el mejor de los mundos (pero se sufre como el peor)

EE.UU. cerró 2021 con una inflación al consumidor de 7% (y la tasa de fed funds en 0,25%). Recién el año siguiente se le declaró la guerra. Debe volver al corral de 2%. Cueste lo que cueste. Y el costo no es demasiado. Llevó un tiempo frenarla (tras la invasión a Ucrania y el shock inesperado en los precios de los commodities). Hizo cumbre en junio 2022 en 9%. Declina rápido desde entonces (3,7% en septiembre). No fue magia: Jay Powell empujó las tasas cortas a 5,50%. Pero no hubo drama. La desocupación se ubica dos décimas debajo de 4%, la definición de pleno empleo que usa la Fed. La recesión temida no ocurrió. Este año, se creció 2% en el primer semestre y en el tercer trimestre se cree que se duplicó el ritmo. ¿Y por qué el banco central no depone las armas? Es que no lo considera un patrón sostenible. O la economía se calma (y la faena está concluida), o no lo hace y peligra la mejoría de la inflación. Y ahí sí, deberá gatillar de nuevo. La Fed desconfía, aunque tampoco confía en la suba de tasas. Por eso, el modo pausa. ¿Y qué hará en su reunión a fin de mes? Tras escucharlo a Powell, y a todos los demás, la conclusión es que preferirá ver y esperar. ¿Cuánto tiempo? Pat Harker, de la Fed de Filadelfia, sugiere dejar todo para 2024. Y es el escenario más probable.