El Colón estrena obra de Brecht con partitura de Matalón

“En mi producción hay dos ejes: uno que es la música pura para conciertos; y el otro es la música con la alteridad, con otras artes. Me gusta el trabajo con el otro, la multidisciplinariedad. Ambos ejes se nutren, se retroalimentan. Con otras disciplinas, las ideas musicales se enriquecen. Siempre hay situaciones donde tengo que encontrar cosas que nunca antes había buscado”, comentó. “Cuando hice ‘Metrópolis’ no había mucha referencia. La música original de Gottfried Huppertz era una pieza romántica, cuyas partes se podían poner en cualquier lado. Cuando yo la hice, puse la película en la computadora y pixel por pixel. Trabajo con la imagen, cosa que otros no han hecho porque no tenían esas herramientas en su momento”.