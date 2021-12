EEUU: la inflación se dispara, las tasas bajan y la Bolsa celebra

Que conste: la inflación minorista más alta desde 1982 no urge a Powell & Compañía. ¿Y qué dicen los otrora irascibles “bond vigilantes” que más de una vez forzaron a un banco central remiso a meterse en el barro? En pocas palabras, que dejen todo como está, que así está bien. Los bonos son los únicos que no dudan de que la inflación es transitoria. O, con más precisión, temporaria. ¿Que el dato anualizado de noviembre supere 10% no los inquieta? No. Se conoció, y las tasas largas cayeron con ganas. La prueba está servida sobre la mesa. La tasa a 10 años es 1,49% anual (al ritmo actual, la inflación la devora en dos meses). Que nadie crea entonces que es el imperio de la Fed. Los bonos mandan. La política económica procíclica se apalanca sobre sus expectativas de inflación férreamente ancladas. Está bien, los bonos saben que el pico de los precios de la energía se desinfló y traerá alivio en las cifras de diciembre. Aun así, la velocidad de crucero de la inflación minorista no es inferior a 6%. Triplica la meta oficial. La conclusión es obvia. No importa que la inflación sea la más elevada desde los tiempos en los que Paul Volcker debió usar el matafuego y provocó dos recesiones en tres años para dominarla. Que Powell diga una cosa u otra se digiere bien. Ómicron se combate con el comodín de más dosis de Pfizer. Pero subsiste un enorme talón de Aquiles. Toda la arquitectura financiera, la babel que crece hasta el cielo sin fatiga, necesita sí o sí que los bonos no cambien de opinión.