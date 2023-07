Miguel Fernández: "Quizá los peronistas nos voten a nosotros porque somos los únicos que los podemos interpretar"

Miguel Fernández: Como viene marcando Patricia (Bullrich) Hay tres grandes problemas. Para empezar la economía, porque los empresarios, el comerciante o los emprendedores viven en una incertidumbre en el que hay conflicto con la cadena de suministros, con no saber si tomar empleados o no y porque la guita no alcanza. Un desorden económico que no encuentra solución. Como segundo punto, en el Conurbano la gente tiene miedo de salir a la calle. La inseguridad ya no es una queja, es una realidad. Se vive con miedo. La angustia se percibe y está claro que no es un problema. Y la tercera problemática es la educación. Los padres lo muestran. No solo por si hay o no hay clases o por el rol de los sindicatos. Los pibes no aprenden y tienen muchos problemas para entrar en el mundo universitario y laboral una vez que terminan. Estamos teniendo un cuello de botella con el desarrollo del país.