Nolan, la bomba y el momento Oppenheimer

“Algunos dicen que la existencia del arma atómica puede haber traído estabilidad al mundo. Personalmente no lo encuentro tranquilizador, pero demuestra que no hay una respuesta simple a los dilemas que plantea tal descubrimiento. No creo que esta historia ofrezca una respuesta fácil. Es una advertencia, muestra peligros...”, dijo. La película se estrena en medio de la guerra en Ucrania, que ha devuelto a la opinión pública el miedo a un conflicto nuclear, subrayó por su parte el actor Matt Damon, de 52 años, que interpreta al general Leslie Groves, jefe del Proyecto Manhattan. En la infancia, ese miedo “estaba muy presente en nuestra mente, en los discursos políticos, en la música que escuchábamos, en las conversaciones con amigos...”, recuerda. “Cuando leí el guión, hablamos durante horas con Christopher y le conté cómo mi miedo luego retrocedió, como una especie de olvido...”, cuenta Damon. “Es como si la Guerra Fría hubiera terminado y mi cerebro me hubiera jugado una mala pasada y me dijera: ‘Está bien, dejemos eso de lado, no tenemos que preocuparnos más’, lo cual es absurdo”, añade. Con el conflicto en Ucrania, “de repente, de la noche a la mañana”, estos temores resurgieron “y se convirtieron en lo más importante que teníamos en la cabeza”, relata Matt Damon.