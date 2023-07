Terminaron primer thriller sobre la pandemia

VillaSeñor y Kilcher señalan respecto a la finalización de la producción: “Es una cápsula del tiempo que profundiza en la experiencia humana colectiva a la que todos nos enfrentamos durante la pandemia, Black Lives Matter y muchos otros acontecimientos durante aquel año. Está inspirada en el animé, y creo que esta película va a evocar el espíritu visionario que recuerda a películas recientes como Everything Everywhere All At Once’ y ‘Spiderman: A través del SpiderVerso’”.

“Yesteryear” entreteje diversos géneros, abarcando el drama, el thriller, la acción, el terror, el romance, la sensualidad y la comedia negra, creando un tapiz de emociones y capas. “El proyecto logra el equilibrio entre el atractivo comercial y el estilo artístico, y eso no fue fácil de conseguir”, completaron.