La Junta Electoral bonaerense fijó para el 13 de septiembre el inicio del escrutinio definitivo

La Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires resolvió que el escrutinio definitivo de las elecciones provinciales , convocadas para el próximo 7 de septiembre, se iniciará el sábado 13 de septiembre a las 8 de la mañana. Se llevará a cabo en el Pasaje Dardo Rocha, en la ciudad de La Plata.

La medida, que fue publicada este viernes en el Boletín Oficial bonaerense, se enmarca en lo dispuesto por la Constitución provincial y la Ley 5.109. La misma, establece que corresponde a ese organismo realizar el escrutinio de las mesas de electores argentinos y extranjeros.

De acuerdo a la resolución, las operaciones se desarrollarán diariamente de 8 a 18. Para ello se dispuso que las asociaciones políticas participantes deberán informar, con un mínimo de 48 horas de anticipación, el listado de fiscales autorizados a asistir al proceso , a través de la mesa de entradas virtual de la Junta Electoral.

La normativa establece que aquellos fiscales que no hayan sido acreditados en ese plazo podrán hacerlo el mismo 13 de septiembre , desde las 7.30, en una mesa destinada específicamente para esa tarea. En ese acto deberán presentar el listado con nombre, apellido y número de documento, además de los DNI físicos de cada uno de los habilitados . Los documentos quedarán bajo resguardo del personal de la Junta y serán devueltos al finalizar la jornada, junto con las credenciales otorgadas.

Asimismo, se resolvió delegar en la Secretaría de Actuación y en funcionarios jerárquicos de las direcciones Técnico Electoral y de Asesoramiento Legal, Estudios y Proyectos, la firma de las actas de apertura y cierre de urnas, con el objetivo de agilizar las tareas del escrutinio definitivo.

El recinto de escrutinio funcionará en el Pasaje Dardo Rocha, ubicado en calle 50 entre 6 y 7 de la capital bonaerense, conforme al convenio de colaboración suscripto entre la Junta Electoral, el Ministerio de Gobierno provincial y el Juzgado Federal N°1 con competencia electoral en el distrito Buenos Aires.

La resolución fue firmada por la presidenta de la Junta Electoral bonaerense, Hilda Kogan; la vicepresidenta Ana María Bourimborde; los vocales Eduardo Raúl Delbés, Gustavo Juan De Santis y Federico Thea; y el secretario de Actuación, Daniel Jorge Demaría Massey.

Que se vota el 7 de septiembre

Las elecciones legislativas en la Provincia del Buenos Aires se llevarán a cabo este domingo 7 de septiembre, en donde más de 14 millones de personas, entre bonaerenses y extranjeros con residencia en el distrito, están habilitados para sufragar en un total de 41.189 mesas distribuidas en 6.934 locales de votación, según el padrón definitivo aprobado por la Junta Electoral provincial.

En el plano provincial, estarán en juego 69 bancas de la Legislatura bonaerense: 46 de la Cámara de Diputados y 23 del Senado. En tanto, en los 135 municipios se votará para renovar 1.097 concejales y 401 consejeros escolares.

Estas elecciones utilizarán el sistema tradicional de boleta partidaria o sábana, a diferencia de las elecciones nacionales, donde se usará por primera vez en todo el país la Boleta Única de Papel (BUP).