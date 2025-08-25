Sistema B: 90 líderes empresariales reunieron para reflexionar sobre el presente y futuro de San Juan

En el evento se anunció una alianza para potenciar los negocios de Triple Impacto (económico, social y ambiental) en el ecosistema empresarial de la provincia y del país.

Se dio lugar al evento en San Juan “Construyendo Futuros Sostenibles” organizado por Sistema B Argentina y Empresas B locales , con el apoyo de Banco San Juan . Allí, se anunció una alianza para potenciar los negocios de Triple Impacto (económico, social y ambiental) en el ecosistema empresarial de la provincia y del país.

La apertura estuvo a cargo de Marina Arias, Directora Ejecutiva de Sistema B Argentina , que destacó el rol de las empresas como agente social. “Hoy estamos hablando de ‘construir futuros’ y la única forma de hacerlo es sostenible, de lo contrario no hay desarrollo ni futuro . San Juan tiene muchas oportunidades, el rol de las empresas es clave en este momento de la historia. Para qué y cómo desarrollen su negocio será determinante para construir la sociedad de la que queremos ser parte”.

Sistema B es una organización que trabaja para construir un sistema económico inclusivo, equitativo y regenerativo . Promueve a las empresas como principales agentes de cambio, utilizando la fuerza del mercado para contribuir al bien común.

También contó con la participación de Fernando González, Gerente Corporativo de Banca Mayorista , y Marcelo Parada, Gerente Corporativo de Marca y Patrocinio de Grupo Petersen , empresa propietaria de Banco San Juan, Banco Santa Cruz, Banco Santa Fe y Banco Entre Ríos.

“Nuestro propósito es acelerar el crecimiento para el desarrollo regional. Estamos convencidos que el potencial de San Juan es enorme. No queremos ser solamente un agente financiero, queremos acompañar a todos los actores a que tengan un crecimiento sostenible”, expresó Marcelo Parada.

San Juan: edición presencial de Camino+B en la ciudad

A su vez, en el evento se anunció una edición presencial de Camino+B en la ciudad para acompañar a las empresas sanjuaninas interesadas en alcanzar la Certificación de Empresa B. El objetivo es que estas adquieran metodologías y herramientas, a través de la Evaluación de Impacto B, para medir el impacto socioambiental de sus operaciones en las comunidades y planificarán acciones concretas para mejorarlo.

Las empresas que demuestren operar con altos estándares de desempeño socioambiental, contarán con el acompañamiento de Consultores B y de Sistema B Argentina para implementar las acciones necesarias para aplicar a la Certificación de Empresa B durante este año. Banco San Juan bonificará el 100% del costo de participación a 10 empresas de triple impacto de la provincia que quieran participar del programa.

San Juan: Competitividad para los negocios del futuro

Durante el evento, también estuvo presente el panel “Competitividad para los negocios del futuro”, moderado por María José Almerich, Socia de Conexxión. En el mismo, Mercedes Álvarez, Gerente de Sustentabilidad de Trivento (Empresa B), destacó la relevancia de tener esta mirada para alcanzar nuevos mercados: “Somos una bodega con un perfil exportador, tenemos clientes que nos dan un espacio preferencial por demostrar nuestras prácticas sostenibles. Hoy ya casi no podés entrar en ciertos mercados si no lo hacés”.

Sobre la Certificación de Empresa B, también destacó su importancia para captar talento: “Es un punto realmente positivo y llama mucho, sobre todo a las generaciones jóvenes, que deciden trabajar en una empresa que además de un impacto en el negocio, tiene un impacto en el ambiente y las personas. “La Evaluación de Impacto B te permite ampliar la mirada manteniendo el foco y mejorar en todos los indicadores, te obliga a medirte, y no se puede mejorar lo que no se mide”, explicó.

Miguel Ippólito, Director de Gestión de Grupo Mitre (Empresa B), contó que pertenece a una empresa familiar del sector de la construcción que fue fundada por su padre hace 40 años e incorporó un modelo de reciclaje y economía circular. “En cada propuesta, les contamos a los clientes qué va a pasar con los residuos de sus obras, que vamos a intentar revalorizarlos e insertarlos en el mercado nuevamente. Se puede pensar creativamente desde una PyME en formas de ser sostenibles", confirmó.

Mariano Carmona, Director Ejecutivo de San Juan Bureau de Eventos y Convenciones, destacó el valor de las “asociaciones intermedias”. “Adhiero plenamente en el valor del empresariado argentino, pero tenemos mucho por trabajar en el desarrollo de asociaciones intermedias que generen políticas que marquen la cancha y espacios de debate, intercambio y realmente ser lugares de contención donde las diferentes empresas se animen a pensar en la sustentabilidad”, expresó.

El encuentro finalizó bajo la consigna “Conversaciones valiosas”, con un espacio de debate entre los 90 participantes. Los referentes conversaron acerca de cuáles son los desafíos y oportunidades para el desarrollo sostenible de San Juan y cómo los negocios pueden aportar al mismo, intercambiando experiencias y buenas prácticas de articulación entre el sector privado, el Estado y las organizaciones de la sociedad civil.