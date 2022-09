El múltiple David Bowie no cabe en un único film

Con acceso a numerosos archivos, imágenes, entrevistas y films caseros del cantante, Morgen empieza su película con escenas de los shows donde Bowie era el extraterrestre bisexual Ziggy Stardust. Hay mucho material del film homónimo de D. A. Pennebaker (ya el joven Bowie estaba tan interesado en lo técnico que ese rockumental fue el elegido para que debutara el formato laser disc, antecedente del Home Theatre antes que el VHS) pero aquí se ve una rara elección musical que tal vez sea el único punto débil de esta biografía. Y es que del mismo modo que el director intenta mostrarnos al Bowie más artístico e incluso intelectual (hay largos monólogos en off un tanto excesivos, pero interesantes y reveladores), la elección de canciones elimina su lado más rockero, al punto de que no está la canción “Ziggy Stardust” ni otros clásicos como “Diamond Dogs”, “Rebel Rebel”, “Scary Monsters”, su cover de Velvet Underground “White Light/White Heat”, y en toda la película nunca aparece un personaje esencial como Iggy Pop. Apenas hay unas fotos de Lou Reed y se ve mínimamente a Brian Eno, y eso que el film hace bien en dedicarle mucho metraje a un momento clave como la concepción y grabación de “Heroes” durante el período berlinés del artista. Morgen enfoca al Bowie masivo y pop, y en cuanto al rock’n roll, la película le hace un rodeo con inteligencia cuando muestra una inédita versión de “The Jean Genie” extrañamente transformado en “Love Me Do” de Los Beatles.