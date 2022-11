“Ella dijo”: todas las mujeres del MeToo en logrado drama

Por eso aquí las protagonistas no son actrices sino periodistas, ya que Carey Mulligan y Zoe Kazan interpretan a las dos reporteras de The New York Times, Megan Twohey y Jodi Kantor, que van armando una historia hasta que se dan cuenta de que la única manera de resolver el caso será contando con el testimonio no de una, sino de todas las mujeres involucradas. Emulando a los Dustin Hoffman y Robert Redford de “Todos los hombres del presidente”, pero sin llegar al nivel de excelencia de esa obra maestra de Alan Pakula sobre el caso Watergate, ni tampoco al de la más reciente “Spotlight” de Todd Mc Carthy sobre los abusos infantiles de los sacerdotes católicos en Boston, “Ella dijo” va mostrando la dificultad para conseguir los testimonios no sólo de las victimas sino también de asistentes del productor, luchando contra el sistema creado para proteger al perpetrador.

En sus mejores momentos “Ella dijo” tiene un ritmo vertiginoso, producto de une guion excelente y de algunas proezas de montaje. Las actuaciones, empezando por el dúo protagónico, son sólidas, y el único defecto es la dificultad por mantener permanentemente el pulso narrativo de algunos momentos culminantes.

D.C.

“Ella dijo” (“She Said”, EE.UU., 2022), Dir.: M. Scharder, Int.: C. Mulligan, Z. Kazan, S. Morton.