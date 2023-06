Empresas argentinas subieron con fuerza en Wall Street; una acción se disparó 18%

Si bien esta jornada descendieron los principales índices en Wall Street, el Nasdaq voló 8,9% en lo que fue mayo catapultado por los desarrollos y previsiones de la inteligencia artificial (IA).

Detrás, el S&P 500 y el Dow Jones anotaron subas de +5,6% y +2,9%, respectivamente. El precio del crudo fue el único indicador del mercado que apuntó hacia una caída en la actividad, y ni siquiera mostró consenso.

¿Qué noticias impactarán en las cotizaciones a nivel local?

En cuanto a qué podría ocurrir en el corto plazo, un informe de Delphos Investment sostuvo: "Siendo que las elecciones provinciales no muestran sorpresas todavía, no creemos que haya un rol predominante de especulación electora. Si las bolsas de la región no caen en los próximos días, las acciones locales tienen lugar para una suba más en tanto los flujos sigan siendo los que dominan. Todo el fenómeno local parece seguir siendo explicado mayormente por los acontecimientos y flujos regionales. Por lo tanto, es clave seguir monitoreando el buen momento de los mercados globales de riesgo".

Será clave, además, ver qué sucederá la semana que viene con las negociaciones que el ministro de Economía, Sergio Massa, sostiene con el FMI para concretar un adelantamiento de los desembolsos que el organismo multilateral tiene previsto para lo que queda del año. Además, está pidiendo que le permitan utilizar parte de esos fondos para intervenir en el mercado cambiario y mantener a raya la cotización de los dólares paralelos durante la campaña electoral presidencial.

El 14 de junio venció el plazo para presentar las alianzas transitorias para los comicios, es decir, qué partidos integrarán los distintos frentes que compitan en las elecciones. Y el próximo 24 de junio será la fecha límite para que las distintas listas de candidatos de cada frente se presenten ante las juntas electorales partidarias y luego, ante la Justicia electoral.