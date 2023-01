José Francisco Gómez: "Encaramos este año casi con la misma incertidumbre que terminamos en 2022"

P.: A la salida de la pandemia ¿No hubo sectores que mejoraron?

J.F.G.: Es cierto hubo sectores como las producciones primarias provinciales que trabajaron normalmente pero ahora tenemos un parate, principalmente en el sector maderero principalmente en el mercado exportador. En tanto que en el sector comercial está pasando por una difícil situación debido a la baja de las ventas. En el sector empresarial los distintos cambios de los ministros de Economía y los seguidos incrementos de los combustibles hicieron que el 2022 sea un año muy complicado para este sector de la economía. Todo eso trajo un desfasaje en la macroeconomía que se tradujo a la microeconomía con una inflación que no sede

P.: ¿Coincide en qué si bien bajó unos puntos la inflación, existe una desaceleración de la economía?

J.F.G.: Sí. El propio Indec y los comunicados de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (Came) coinciden en que existe un desaceleramiento de la economía. Esto lo demuestra la caída de las ventas minoristas que hacen que caído el consumo

P.: ¿Y el mercado exportador?

J.F.G.: Algunos rubros mantienen las exportaciones para mantener los clientes sin que cierren del todo los números y, por otro lado, para exportar se necesitan comprar insumos que no aparecen en el mercado

P.: ¿Qué valor de dólar necesitan, por ejemplo, los sectores yerbatero o maderero para por exportar y que le cierren los números?

J.F.G.: El problema es que no tenemos un valor del dólar. No es lo mismo exportar que inyectar yerba mate en el mercado local, esto muestra que un mismo producto tiene varias cotizaciones de dólares. Nosotros buscamos que la brecha se acorte y no tener una brecha del 100 %. El tema maderero en la provincia de Corrientes pasa porque la capacidad de valor agregado es aún muy baja. El problema de la Argentina es que el valor de dólar es incierto. Lo mismo sucede con el cordero, tenemos un dólar para el patagónico, pero no para el correntino cuando los frigoríficos de Corrientes están en condiciones de exportar

P.: ¿Sigue el reclamo de la federaciones económicas del interior por un país más federal?

J.F.G.: Sí. El NOA por ejemplo tiene muchos problemas pero el NEA tiene más y dentro de esta región las provincias de Corrientes y Misiones son las más perjudicadas, por ejemplo necesitamos que las rutas nacionales 12 y 14, principalmente en Corrientes; la Nación sacó todos los subsidios energéticos para los sectores productivos, se va a tomar la tarifa real valuada en dólares lo que producirá un déficit porque, por ejemplo Chaco, Corrientes y Misiones son electrodependientes, mientras el país se maneja con gas por eso las provincias del NEA deben ser consideradas por el Gobierno nacional porque de lo contrario es privativo crecer.

P.: ¿Cree que Misiones y Corrientes debería tratar juntos algunos temas como por ejemplo la situación energética?

J.F.G.: Sí, por ejemplo, en ese sentido Misiones y Corrientes deberían tener la potestad de poder contratar en forma directa a la parte argentina comercializadora de Yacyretá que permitiría la baja en los costos energéticos y, hasta tanto se tenga gas se debe compensar el costo de la energía. El otro tema es la hidrovía y el mejoramiento de las rutas nacionales. Por eso debemos buscar la coincidencia que tienen las provincias del NEA y pelarlas juntos ante el Gobierno central porque como dice el Martín Fierro “... nos devoran los de afuera…”. En el tema empresarial estamos trabajando mancomunadamente con las federaciones económicas de Formosa, Chaco y Misiones

P.: ¿Corrientes tiene una economía sólida?

J.F.G.: Sí. Es sólida porque viene de años con administraciones austeras. En Corrientes no hay conflictos sociales, el tema es que si bien tenemos una economía sólida no crecemos en exportaciones, en empresas por eso se debe trabajar en la subsistencia de las Pymes.

Entrevista de Alejandro F. Spivak