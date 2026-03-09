Investigan explosivos sospechosos cerca de la casa del alcalde Zohran Mamdani

La policía analiza tres artefactos hallados cerca de la residencia del alcalde de Nueva York tras violentas protestas durante el Ramadán.

La policía de Nueva York investiga el lanzamiento de artefactos explosivos cerca de la residencia del alcalde Zohran Mamdani como un posible acto de terrorismo inspirado por ISIS. El incidente ocurrió durante protestas frente a la Mansión Gracie y derivó en la detención de dos jóvenes que, según fuentes policiales, admitieron haberse inspirado en el grupo extremista.

El episodio ocurrió durante manifestaciones frente a la residencia oficial del alcalde en Nueva York. Según informó la comisionada del Departamento de Policía de Nueva York, Jessica Tisch, un artefacto explosivo improvisado fue arrojado en medio de un enfrentamiento entre manifestantes antiislámicos y contramanifestantes.

Aunque el dispositivo no detonó, las autoridades señalaron que tenía capacidad para provocar daños graves. De acuerdo con la policía, el artefacto podía causar “lesiones graves o la muerte”.

Las investigaciones indican que el mismo individuo que lanzó el primer artefacto encendió luego un segundo dispositivo, lo dejó caer en la calle y escapó del lugar. Ninguno de los dos explosivos llegó a detonar.

Un tercer dispositivo fue hallado el domingo y también está siendo analizado por las autoridades para determinar si está relacionado con el incidente ocurrido el día anterior.

Cómo comenzaron los enfrentamientos

La violencia estalló durante una protesta antiislámica organizada por el influencer de derecha Jake Lang. Según las autoridades, la convocatoria reunió a unas 20 personas.

Frente a ese grupo se congregó una contramanifestación llamada “Expulsen a los nazis de Nueva York”, que llegó a reunir a unas 125 personas.

Ambos grupos estaban separados en zonas designadas para protestas, pero la tensión comenzó a escalar cerca del mediodía. Según explicó la comisionada Jessica Tisch, alrededor de las 12:15 un manifestante vinculado al grupo de Lang roció con gas pimienta a los contramanifestantes.

Unos veinte minutos después, un contramanifestante lanzó un dispositivo encendido hacia el área de protesta, que terminó cayendo en un cruce peatonal cercano.

“Los testigos informaron haber visto llamas y humo mientras viajaba por el aire antes de chocar contra una barrera y extinguirse a unos metros de los agentes de policía”, detalló Tisch.

Posteriormente, el sospechoso tomó un segundo dispositivo de otro individuo, lo encendió y huyó. El artefacto cayó en la calle y comenzó a emitir humo, aunque tampoco explotó.

Dos detenidos y una investigación por terrorismo

Tras asegurar la zona, los agentes detuvieron a dos jóvenes de 18 y 19 años presuntamente vinculados con los dispositivos explosivos. Según informó la policía al New York Times, ambos son originarios del estado de Pensilvania.

El manifestante antiislámico acusado de usar gas pimienta también fue arrestado, junto con otras tres personas por presunta conducta desordenada y obstrucción del tráfico.

Las autoridades aún no presentaron cargos formales, mientras el FBI y la policía de Nueva York analizan los dispositivos para determinar su origen y capacidad destructiva.

Dispositivos diseñados para causar daño

Un análisis preliminar del escuadrón antibombas del Departamento de Policía de Nueva York indicó que los artefactos recuperados eran ligeramente más pequeños que un balón de fútbol.

Según explicó Jessica Tisch, los dispositivos parecían ser frascos envueltos con cinta negra que contenían pernos, tornillos y una mecha improvisada.

Los primeros exámenes sugieren que el artefacto arrojado al cruce peatonal habría sido fabricado con TATP, un explosivo extremadamente potente e inestable que puede obtenerse con relativa facilidad.

“No es un dispositivo falso ni una bomba de humo”, afirmó Tisch en una publicación en la red social X. El análisis del segundo dispositivo sigue en curso.

Reacción del alcalde y hallazgo de un tercer artefacto

El alcalde Zohran Mamdani calificó la protesta antiislámica como “arraigada en la intolerancia y el racismo”, pero advirtió que la violencia posterior resultó aún más grave.

“La violencia en una protesta nunca es aceptable. Intentar usar un artefacto explosivo y herir a otros no solo es criminal, sino reprensible y la antítesis de quienes somos”, declaró el mandatario.

El domingo, el Departamento de Policía de Nueva York informó el hallazgo de un tercer dispositivo dentro de un vehículo estacionado a pocas cuadras de la Mansión Gracie.

La zona fue acordonada y varios edificios cercanos fueron evacuados mientras el escuadrón antibombas examinaba el artefacto. Un automóvil Honda Civic fue retirado del lugar alrededor de las 19 y posteriormente se reabrieron las calles.

Investigación federal y operativos en Pensilvania

La investigación es llevada adelante por la Fuerza de Tarea Conjunta contra el Terrorismo del FBI en Nueva York, en coordinación con el Departamento de Policía de la ciudad y la Fiscalía federal del Distrito Sur de Nueva York.

Los dos sospechosos permanecen bajo custodia mientras se analizan sus vínculos con los artefactos explosivos y el posible móvil del ataque.

El domingo se registró una fuerte presencia policial en una vivienda del condado de Bucks, en Pensilvania, vinculada con uno de los adolescentes detenidos.

Según informó la cadena local KYW, agentes del FBI utilizaron un megáfono para ordenar a los ocupantes que salieran de la vivienda. Tres personas abandonaron la residencia mientras se desarrollaba el operativo.

El FBI confirmó que estaba realizando “una actividad policial autorizada por el tribunal”, aunque no brindó detalles sobre el procedimiento. Mientras tanto, la investigación continúa para determinar si el episodio constituye un acto de terrorismo inspirado en ISIS.