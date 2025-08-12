Audiencia pública por PSJ Cobre Mendocino movilizó a más de 3.000 personas

Según indicó la provincia, el 60 % de los inscriptos se manifestaron en apoyo al desarrollo del proyecto, mediante una minería sostenible y en el marco de la normativa.

Mendoza vivió una experiencia sin precedentes en participación ciudadana: la Audiencia Pública del proyecto minero PSJ Cobre Mendocino concluyó tras diez días consecutivos de deliberaciones, combinando seis jornadas presenciales en Uspallata con cuatro virtuales vía Zoom, con transmisión continua por YouTube.

Las jornadas marcaron un récord de inscripciones y logística inclusiva: más de 3.000 personas inscriptas participaron como oradoras o asistentes, en un proceso que garantizó que todas las voces fueran expresadas. Según indicó la provincia, el 60 % de los inscriptos se manifestaron en apoyo al desarrollo del proyecto , mediante una minería sostenible y en el marco de la normativa.

Organizada por la Autoridad Ambiental Minera -integrada por la Dirección de Minería y la Dirección de Gestión y Fiscalización Ambiental , ambas dependientes del Ministerio de Energía y Ambiente-, esta instancia tuvo como objetivo central garantizar la transparencia y la participación de una ciudadanía informada durante todo el proceso.

La primera ronda de audiencias, que se realizó de forma presencial en la Estancia Yalguaraz , donde se proyecta la mina, duró seis jornadas consecutivas. Durante ese debate, se implementó un operativo logístico excepcional: transporte gratuito desde Mendoza y Uspallata , carpas climatizadas, conexión a internet, servicios sanitarios, atención médica, pantallas y espacios diferenciados para oradores, público y prensa.

Durante toda la Audiencia se respetaron las distintas voces que dieron su opinión sobre el desarrollo o no de la mina de cobre en Uspallata

Luego se habilitó la instancia virtual, para que ciudadanos de Mendoza o de todo el país que no pudieron desplazarse dieran sus exposiciones, en un clima de pluralidad, respeto y libertad.

Qué dijeron los expositores

Durante la etapa presencial, se destacó la alta concurrencia de referentes locales, jóvenes, ganaderos y empresarios. En la tercera jornada, más del 70% de los participantes se manifestaron a favor del proyecto, destacando su potencial para impulsar el desarrollo económico regional y generar oportunidades para las nuevas generaciones.

El decano de la Facultad de Ciencias Aplicadas a las Industrias de la Universidad Nacional de Cuyo, Augusto Roggero, remarcó “el rol estratégico de la universidad en la ciencia y, como institución pública, en el análisis que busca transformar la matriz productiva de la provincia”.

Roggero señaló que la participación académica en el proceso “no fue ni será nunca un mero trámite, sino un ejercicio de colaboración crítica”. Además, resaltó que “la minería moderna plantea desafíos, pero también diversificación y empleo calificado, así como aporte a la transición energética”.

Ezequiel Nevas, un joven de Uspallata, expresó: “Necesitamos trabajo, oportunidades y un futuro digno, siempre garantizando el cuidado del ambiente".

Osvaldo Domínguez, productor ganadero, remarcó la necesidad de integrar "las actividades tradicionales con el avance de nuevos proyectos productivos”.

Claudia Elaskar, de la Asociación de Empresarios Rodríguez Peña, subrayó que el proyecto diversifica la matriz productiva y fortalece el desarrollo regional.

También se escucharon posturas críticas, como la de Ana Maribel Cruz, preocupada por los impactos ambientales y la concentración del proyecto en una sola empresa.

La vecina de Uspallata Gabriela Montaña señaló: “Sabemos que contaminan, destruyen y no es sustentable”, y defendió el valor del agua local: “Uspallata tiene carencias, sí, pero gozamos de abrir una canilla y tomar el agua”.

En la quinta jornada, intervenciones como la de Emilio Guiñazú (Impulsa Mendoza) y representantes de AOMA destacaron la necesidad de empleo local.

En contraste, vecinos como Mario Dante Vera denunciaron la falta de oportunidades fuera de ciertas profesiones, demandando el desarrollo local como solución.

Voces disidentes como el docente Osvaldo Col y la directora de Ambiente de Lavalle, Gladys Nancy Griffone, alertaron sobre los posibles efectos negativos, especialmente en el uso del agua.

La audiencia fue organizada con criterios de máxima transparencia y accesibilidad: se llevó a cabo en forma híbrida, con transmisión simultánea por Zoom y YouTube, además de puntos remotos en Uspallata y Las Heras para quienes no pudieron viajar.

La documentación del proyecto -incluido el Informe de Impacto Ambiental desarrollado por GT Ingeniería y los aportes técnicos de organismos provinciales y nacionales- estuvo disponible en línea y en dependencias oficiales, eliminando el uso de papel.

El proceso respetó estricto orden cronológico en las intervenciones, orden publicado previamente, con límite de cinco minutos por expositor.

Información disponible para toda la ciudadanía

Mendoza adhiere al Acuerdo de Escazú, tratado internacional del cual Argentina es signataria, que garantiza el acceso a la información ambiental y la participación ciudadana en asuntos que afecten el entorno, con estricto respeto de los derechos de nuestra Constitución.

En línea con estos principios, el Estado provincial aseguró condiciones de publicidad, transparencia y concurrencia, con todo el expediente disponible y la inscripción ilimitada vía sistema Ticket, de forma on-line y simplificada.

La Autoridad Ambiental Minera habilitó canales de consulta e información antes, durante y después de la Audiencia, garantizando que cada intervención fuera incorporada en el expediente.

El expediente ambiental del proyecto se encuentra disponible para consulta pública desde el inicio del proceso en la página del Ministerio de Energía y Ambiente. Incluye los informes elaborados por la Dirección de Minería, la Dirección de Gestión y Fiscalización Ambiental, la Fundación de la Universidad Nacional de Cuyo (FUNC) y los dictámenes de organismos provinciales y nacionales.

La documentación puede consultarse de forma libre y gratuita en:

www.mendoza.gov.ar/mineria/proyecto-psj-cobre-mendocino

www.mendoza.gov.ar/dpa/control-ambiental-minero

CAEM celebró la audiencia pública en Mendoza

La Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) felicitó a Mendoza y a sus autoridades por la "exitosa" realización de la Audiencia Pública, que constituyó un hecho histórico para la provincia y para la actividad minera del país.

"Durante diez días continuos, esta instancia garantizó la amplia participación ciudadana, asegurando que todas las personas pudieran expresar su punto de vista en un marco de respeto, pluralidad y transparencia", destacó la entidad en un comunicado enviado a Energy Report.

image

"Destacamos especialmente la organización y apertura del proceso y las instancias de transmisión y registro público de las exposiciones, así como la disponibilidad permanente del expediente en línea, acciones que fortalecen la confianza pública y aseguran el acceso a la información, base de la transparencia", remarcaron desde la cámara que preside Roberto Cacciola.

"El desarrollo de esta audiencia sienta un precedente valioso para futuras instancias de diálogo en torno a proyectos productivos estratégicos, demostrando que es posible conjugar el debate informado, la participación amplia y el respeto por las comunidades y el ambiente", añadieron.

Desde CAEM subrayaron el "paso" dado por Mendoza y reiteraron su "compromiso de acompañar procesos de minería sostenible y transparente, que contribuyan al desarrollo económico, social y ambientalmente responsable de nuestro país".

Cómo continúa el proceso participactivo

La etapa presencial concluyó el 7 de agosto, y desde el 8 comenzó la modalidad virtual. Todas las intervenciones quedaron registradas y se incorporarán al expediente.

A partir de ahora, se abrieron cinco jornadas adicionales para hacer consultas o presentar aportes por correo electrónico ([email protected]).