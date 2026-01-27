Melania Trump llamó a la "unidad" tras las protestas en Minnesota + Seguir en









La primera dama de EEUU mostró su descontento luego de la muerte de Alex Pretti y afirmó estar "en contra de la violencia".

El discurso de Melania Trump luego de que gentes federales de inmigración de EEUU mataron a Alex Pretti, durante una manifestación en Minneapolis.

La primera dama de EEUU, Melania Trump, brindó un comunicado a los ciudadanos del territorio donde pidió "unidad y protestas pacíficas" en medio de las tensiones en la ciudad de Minneapolis tras la muerte del enfermero Alex Pretti, por parte de un agente federal durante operativos de inmigración, este sábado.

El discurso se llevó a cabo en un programa de la cadena Fox con motivo de la presentación del documental "Melania" que se estrena este viernes en EEUU. Allí, mostró su posición contra la violencia: “Estoy en contra de la violencia, así que, por favor, si van a protestar, háganlo de manera pacífica”. A lo que también, agregó, “Sé que mi esposo, el presidente, tuvo ayer una excelente conversación con el gobernador y el alcalde, y que están trabajando juntos para que todo transcurra de manera pacífica y sin disturbios”.

Malinie Trump comunicado VIDEO El pedido de Melania Trump en el programa “Fox & Friends” de la cadena estadounidense. Por otro lado, el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, expresó este martes que “algunos agentes federales” comenzarán a abandonar la ciudad. “Seguiré presionando para que el resto de los involucrados en esta operación se vayan”, enfatizó Frey.

La Casa Blanca intentó controlar la crisis, sin embargo, provocó protestas callejeras y críticas de los expresidentes Bill Clinton y Barack Obama. De todos modos, funcionarios de la administración Trump afirmaron que los disparos contra Pretti fueron realizados “defensivamente”, sosteniendo que tenía una pistola semiautomática y estaba “resistiéndose violentamente” a los agentes. En defensa, la familia de Pretti desmintió estos dichos: “Las mentiras repugnantes contadas sobre nuestro hijo por la administración son reprobables y asquerosas”.

Caso Alex Pretti Agentes federales de inmigración de EEUU mataron a Alex Pretti, un enfermero de 37 años, durante una manifestación en Minneapolis, cuando el hombre intentó proteger a otras personas en medio del operativo del ICE y terminó siendo atacado con gas y baleado tras un forcejeo.

El Departamento de Seguridad Nacional afirmó que Pretti portaba un arma semiautomática y cargadores. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, sostuvo que la víctima “atacó a los agentes” con la “intención de causar daño” y que estaba “blandiendo” el arma.